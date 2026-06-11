У Молдові відреагували на істерику Захарової про "русскій мір"

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу різко розкритикував заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової щодо "русского мира", заявивши, що ця ідеологія "приносить лише смерть і занепад", а не захист, як стверджувала представниця Путіна.

Ігор Гросу. Фото з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами, Гросу заявив, що Росія не здатна "рятувати" регіони, які вона намагається політично підтримувати, зокрема Гагаузію та Придністров’я. За його словами, реальна ситуація в цих територіях свідчить про протилежне, а саме соціально-економічну стагнацію та масову міграцію населення.

"Коли Росія намагається "врятувати" гагаузьку автономію чи Придністров'я, ви бачите, в які ситуації врешті-решт потрапляють ці регіони. Подивіться на Придністров'я. Люди тікають звідти. І це — громадська модель, державна модель, яку будує або просуває "русскій мір", який прогнив, сповнений ностальгією і приносить лише смерть", — сказав Гросу.

Окремо Гросу наголосив, що Молдова не дозволить зовнішнього втручання у внутрішні справи держави. Він підкреслив, що всі політичні процеси мають відбуватися виключно в межах національного законодавства, включно з ситуацією навколо Гагаузії.

Заяви Гросу прозвучали після слів Захарової, яка стверджувала, що населення Гагаузії та Придністров’я нібито не бачить свого майбутнього в ЄС чи Румунії та орієнтується на Росію як на "захисника".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марія Захарова істерично відреагувала на масштабну атаку України по Москві.

Також "Коментарі" писали, що у Молдові упав дрон після атаки Росії по Україні: реакція Кишинева.