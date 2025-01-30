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В Молдове половина населения говорит на несуществующем языке

Несмотря на изменения в Конституцию, большинство населения Молдовы продолжает разговаривать на "молдавском языке".

сегодня, 16:50 comments1333
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Slava Kot

Национальное бюро статистики Молдовы обнаружило, что половина населения говорит несуществующим языком — "молдавским". Это название языка официально было изменено в Конституции страны на румынский в марте 2023 года. Как объясняют языковые эксперты, "молдавский язык" – это искусственный термин, который придумали в Советском Союзе.

В Молдове половина населения говорит на несуществующем языке

Языковой вопрос в Молдове

Согласно данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2024 году 49,2% населения страны разговаривают на несуществующем "молдавском языке". Этот показатель за последние 10 лет уменьшился почти на 8%. В 2014 году на "молдавском языке" говорило 56,9% молдаван.

31,3% респондентов заявили, что они говорят на румынском языке. 11,1% молдаван назвали себя русскоязычными. Украиноязычными считают себя 2,9% опрошенного населения страны, а еще 3,8% назвали себя носителями гагаузского языка.

Также Национальное бюро статистики выяснило этническую принадлежность населения Молдовы:

  • — молдаване – 77,2%
  • — румыны – 7,9%
  • — украинцы – 4,9%
  • — россияне – 3,2%

В общей сложности население Молдовы составляет 2,401 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Молдова ответила на критику России из-за языкового вопроса. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил возмущение из-за того, что спикер МИД РФ Мария Захарова критикует решение переименовать "молдавский" язык на "румынский" в Конституции. По его словам, этот язык принадлежит молдаванам, и только они имеют право выбирать, как его называть.

Также "Комментарии" писали, что румынский премьер Марчел Чолаку выразил свое раздражение по языковому вопросу в Украине из-за "молдавского языка".



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Источник: https://noi.md/md/societate/rezultatele-preliminare-ale-recensamintului-populatiei-si-locuintelor-2024-limba-vorbita-si-cetatenie
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