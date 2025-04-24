В Нидерландах предложили разделить Бельгию на две части: одну отдать Франции

Глава нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма предложил разделить Бельгию между двумя странами. По его плану, Фландрия должна присоединить к Нидерландам, а Валлония — войти в состав Франции.

Валлония и Фландрия на карте Бельгии

22 апреля нидерландский политик Мартин Босма встретился с французским послом за ужином, где озвучил неожиданное предложение. Как сообщила журналистка NRC Петра де Коннинг, Босма предложил разделить Бельгию, передав ее северную часть Фландрию под контроль Нидерландов, а франкоязычную Валлонию должна получить Франция.

Босма признал, что дискуссии о политике и потенциальных сценариях действительно обсуждали, но воздержался от уточнения деталей своего предложения.

"Были разговоры о политике и вещах, которые могли произойти, да", — ответил Босма по вопросу о разделе Бельгии на две части.

Как объясняет Коннинг, предложение Босмы не было совершенно новым. Идея так называемых "Великих Нидерландов", в которую входит Фландрия, активно обсуждалась среди определенных политических кругов.

Ее уже озвучивали праворадикальные политики, в частности, Герт Уилдерс. Его Партия свободы (PVV) имеет четкую националистическую ориентацию, как и фламандская Vlaams Belang, последовательно выступающая за независимость Фландрии от Бельгии и иногда за более тесные связи с Нидерландами.

Хотя подобные концепции обсуждаются уже десятилетиями, они оставались маргинальными и не имели широкой поддержки в политическом мейнстриме. Однако рост популярности крайне правых в Европе может изменить эту ситуацию.

Бельгия — государство с глубоким историческим и языковым разделением между Фландрией, где говорят по-нидерландски, и Валонией, где основной язык французский.

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