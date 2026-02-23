logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Нидерландах сделали тревожное заявление: к чему нужно готовиться Европе из-за войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нидерландах сделали тревожное заявление: к чему нужно готовиться Европе из-за войны в Украине

В Нидерландах уверены: амбиции России направлены не только на Украину, но и на всю Европу

23 февраля 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что имперские амбиции России не ограничиваются Украиной, а направлены также и на Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом Брекельманс сказал в интервью "Укринформу".

В Нидерландах сделали тревожное заявление: к чему нужно готовиться Европе из-за войны в Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: из открытых источников

Брекельманс акцентировал, что Россия стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить остальную Европу с помощью гибридных методов.

"Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а идут дальше, в Европу", – заявил глава Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов отметил, что Украина не должна благодарить Европу, а Европа должна благодарить Украину, которая "платит самую высокую цену, защищая свою страну, а вместе с тем и свободу остальной Европы".

По словам министра, каждый раз, находясь в Украине, он был глубоко впечатлен мужеством военных, их изобретательностью и способностью противостоять агрессии России.

"Я также горжусь, что новое правительство продолжит нашу стойкую поддержку. Это закреплено в нашем бюджете на несколько лет. Поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшие годы, а Россия – видеть, что наша поддержка Украины непоколебима", – добавил Брекельманс.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался относительно ранние неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он якобы диктатор и виновен в войне. Об этом глава государства сказал в интервью для BBC.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли еще возможность не допустить Третью мировую войну: Зеленский сделал тревожное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4094288-ministr-oboroni-niderlandiv-ambicii-rosii-ne-zupinautsa-na-ukraini-a-spramovani-do-evropi.html
Теги:

Новости

Все новости