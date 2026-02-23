В Нидерландах сделали тревожное заявление: к чему нужно готовиться Европе из-за войны в Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что имперские амбиции России не ограничиваются Украиной, а направлены также и на Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом Брекельманс сказал в интервью "Укринформу".

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: из открытых источников

Брекельманс акцентировал, что Россия стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить остальную Европу с помощью гибридных методов.

"Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а идут дальше, в Европу", – заявил глава Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов отметил, что Украина не должна благодарить Европу, а Европа должна благодарить Украину, которая "платит самую высокую цену, защищая свою страну, а вместе с тем и свободу остальной Европы".

По словам министра, каждый раз, находясь в Украине, он был глубоко впечатлен мужеством военных, их изобретательностью и способностью противостоять агрессии России.

"Я также горжусь, что новое правительство продолжит нашу стойкую поддержку. Это закреплено в нашем бюджете на несколько лет. Поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшие годы, а Россия – видеть, что наша поддержка Украины непоколебима", – добавил Брекельманс.

