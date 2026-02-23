В Нидерландах сделали тревожное заявление: к чему нужно готовиться Европе из-за войны в Украине

Рубрики
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что имперские амбиции России не ограничиваются Украиной, а направлены также и на Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом Брекельманс сказал в интервью "Укринформу".
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: из открытых источников
Брекельманс акцентировал, что Россия стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить остальную Европу с помощью гибридных методов.
Министр обороны Нидерландов отметил, что Украина не должна благодарить Европу, а Европа должна благодарить Украину, которая "платит самую высокую цену, защищая свою страну, а вместе с тем и свободу остальной Европы".
По словам министра, каждый раз, находясь в Украине, он был глубоко впечатлен мужеством военных, их изобретательностью и способностью противостоять агрессии России.
