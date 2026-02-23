У Нідерландах зробили тривожну заяву: до чого потрібно готуватися Європі через війну в Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що імперські амбіції Росії не обмежуються Україною, а також спрямовані і на Європу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Брекельманс сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: з відкритих джерел

Брекельманс наголосив, що Росія прагне не тільки відновити сферу впливу, а й послабити решту Європи за допомогою гібридних методів.

"Ми всі маємо усвідомлювати, що стикаємося з однією і тією ж російською агресією – і імперські амбіції Росії не зупиняються в Україні, а йдуть далі, до Європи", – заявив глава Міноборони Нідерландів.

Міністр оборони Нідерландів зазначив, що Україна не повинна дякувати Європі, а Європа повинна дякувати Україні, яка "платить найвищу ціну, захищаючи свою країну, а водночас і свободу решти Європи".

За словами міністра, щоразу, перебуваючи в Україні, він був глибоко вражений мужністю військових, їхньою винахідливістю та здатністю протистояти агресії Росії.

"Я також пишаюся, що новий уряд продовжить нашу стійку підтримку. Це закріплено в нашому бюджеті на кілька років. Тому Україна може розраховувати на Нідерланди найближчими роками, а Росія – бачити, що наша підтримка України є непохитною", – додав Брекельманс.

