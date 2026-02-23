У Нідерландах зробили тривожну заяву: до чого потрібно готуватися Європі через війну в Україні

Рубрики
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що імперські амбіції Росії не обмежуються Україною, а також спрямовані і на Європу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Брекельманс сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: з відкритих джерел
Брекельманс наголосив, що Росія прагне не тільки відновити сферу впливу, а й послабити решту Європи за допомогою гібридних методів.
Міністр оборони Нідерландів зазначив, що Україна не повинна дякувати Європі, а Європа повинна дякувати Україні, яка "платить найвищу ціну, захищаючи свою країну, а водночас і свободу решти Європи".
За словами міністра, щоразу, перебуваючи в Україні, він був глибоко вражений мужністю військових, їхньою винахідливістю та здатністю протистояти агресії Росії.
