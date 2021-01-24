В Нидерландах задержали самого разыскиваемого наркобарона

В субботу, 23 января, в одном из аэропортов Нидерландов был задержан 57-летний Це Чи Лопа — один из самых разыскиваемых наркобаронов мира.

задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов (фото из открытых источников)

Большую помощь в его задержании оказали сотрудники федеральной полиции Австралии в Нидерландах, которые хотят добиться экстрадиции известного преступника. Сообщается, что Це Чи Лопа родился в Китае, в криминальном мире его называют "Эль Чапо из Азии".

Согласно информации следствия, наркобарон является главой преступного международного синдиката "Сэм Гор", контролирующего 40% или более рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также он занимается торговлей героина, кетамина, синтетическими наркотиками и другими запрещенными веществами. Эта сеть владеет крупными лабораториями в Мьянме и доставляет наркотики на большую часть Азии.

В статье, опубликованной в 2020 году, говорится, что предприятия, находящиеся в ведении крупных организованных преступных группировок, расположенные на границах Мьянмы, Таиланда и Лаоса или вблизи них, "защищены частными ополченцами". Несмотря на пандемию COVID-19, производство и незаконный оборот синтетических наркотиков в регионе продолжает достигать рекордных уровней.

Сообщается, что состояние Це Чи Лопа от наркобизнеса составляет 22 млрд долларов. Полиция считает, что именно синдикат "Сэм Гор" отвечает за большую часть поставок наркотических веществ в Австралию.

Напомним, что в прошлом году в аэропорту Стамбула в Турции полиция изъяла крупную партию наркотика нового поколения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что власти Амстердама решили запретить легальную продажу легких наркотиков для туристов.

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