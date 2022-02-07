В Норвегии суд признал, что ветровые электростанции нарушают права коренных народов

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Осенью 2021 г. Верховный суд Норвегии вынес решение в деле по иску против нарушения прав коренных народов. Речь идет о двух ветровых электростанциях Роан и Сторхея, возведенных на полуострове Фосен. Эти станции по решению суда признаны такими, что нарушают права саамских оленеводов. Об этом пишет "Aljazeera".



Суд признал лицензии на эксплуатацию станций недействительными. Теперь эти станции компании Fosen Vind должны быть снесены.

Чиновники же относятся неоднозначно к решению суда. По словам министра нефти и энергетики Марте Мьос Персен, в решении суда не указано, что нужно делать с ветровыми электростанциями. С другой стороны, если станции не демонтируют, это повлияет на авторитет Верховного суда и правительства для коренного населения.

В последние два десятилетия Норвегия строила "зеленую" энергетику и увеличивала количество ветровых электростанций, что позволило получать прибыль за счет продажи электроэнергии на европейских энергетических рынках.

Многие новые ветроэнергетические проекты находятся или будут расположены в Сапме, прародине коренного народа саамов, охватывающего северные части Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Чтобы размещать там станции, надо строить дороги, крупные промышленные сооружения в этих районах.

Однако эти территории имеют критическое значение для саамских общин, для которых оленеводство является образом жизни. Ветряные электростанции могут блокировать доступ к жизненно важным пастбищам или препятствовать миграции северных оленей. Полудомашние олени не пасутся в местах, где они видят или слышат ветряные турбины.

В результате, сооружение ветровых электростанций, таких как в Фосене, может оказать разрушительное влияние на местное оленеводство, заставив скотоводов полностью отказаться от средств к существованию. На протяжении десятилетий саамы боролись против промышленных посягательств на их земли, нарушившие их традиционный образ жизни.

В конце 1970-х и 80-х годах строительство гидроэлектростанции Alta Dam стало ключевым событием, которое объединило саамских активистов и экологов в знак протеста и вызвало новые формы политической мобилизации среди саамов Норвегии.

Несмотря на их усилия, сегодня многие пастбищные районы потеряли ценные пастбища из-за промышленных проектов и человеческой инфраструктуры, таких как дороги, электросети и дома. Саамские общины воспринимают эти объекты, а также проекты ветроэнергетики на их земле как зеленый колониализм: захват земли и добычу ресурсов, оправданный как часть реагирования страны на изменение климата.

Саамы получили международную поддержку, в том числе от Организации Объединенных Наций, призвавшую норвежское правительство прекратить эти и другие вредоносные проекты.



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