В Новой Зеландии хотят запретить покупать сигареты всем, кто родился после 2008 года

В Новой Зеландии хотят запретить курить будущим поколениям. Об этом пишет издание BBC.

Новая Зеландия запретит продажу табака следующим поколениям, чтобы в конечном итоге отказаться от курения. Как указывается в материале, любой, кто родился после 2008 года, не сможет покупать сигареты или табачные изделия в течение своей жизни в соответствии с законом, который, как ожидается, будет принят в 2022 году.

Этот шаг является частью масштабных мер по борьбе с курением, объявленных в четверг министерством здравоохранения Новой Зеландии.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявляет, что курение вызывает рак у каждого четвертого и остается основной причиной преждевременной смерти для ее пятимиллионного населения.

Кроме того, правительство ограничило количество мест где можно продавать сигареты, чтобы убрать их из супермаркетов и угловых магазинов. Число магазинов, которым будет разрешено продавать сигареты хотят сократить с 8 тысяч до менее 500.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что стоимость Apple повысилась до рекордного уровня. Это произошло из-за роста цен на акции американской компании, которые теперь стоят более 170 долларов за единицу. Такой рост связывают с увеличения плана по поставкам. Стало известно, сколько теперь стоит компания.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский миллиардер Илон Маск показал рендер двух космических кораблей компании SpaceX, которые в будущем отправятся покорять красную планету. Кроме того, на изображении можно увидеть несколько гигантских башен с механизмами, что будут использоваться для запуска и посадки аппаратов.

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