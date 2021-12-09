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В Новой Зеландии хотят запретить покупать сигареты всем, кто родился после 2008 года

В Новой Зеландии борются с курением

сегодня, 12:08
Автор:

Денис Подставной
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В Новой Зеландии хотят запретить курить будущим поколениям. Об этом пишет издание BBC. 

В Новой Зеландии хотят запретить покупать сигареты всем, кто родился после 2008 года

Новая Зеландия запретит продажу табака следующим поколениям, чтобы в конечном итоге отказаться от курения. Как указывается в материале, любой, кто родился после 2008 года, не сможет покупать сигареты или табачные изделия в течение своей жизни в соответствии с законом, который, как ожидается, будет принят в 2022 году.

Этот шаг является частью масштабных мер по борьбе с курением, объявленных в четверг министерством здравоохранения Новой Зеландии.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявляет, что курение вызывает рак у каждого четвертого и остается основной причиной преждевременной смерти для ее пятимиллионного населения.

Кроме того, правительство ограничило количество мест где можно продавать сигареты, чтобы убрать их из супермаркетов и угловых магазинов. Число магазинов, которым будет разрешено продавать сигареты хотят сократить с 8 тысяч до менее 500. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что стоимость Apple повысилась до рекордного уровня. Это произошло из-за роста цен на акции американской компании, которые теперь стоят более 170 долларов за единицу. Такой рост связывают с увеличения плана по поставкам. Стало известно, сколько теперь стоит компания. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский миллиардер Илон Маск показал рендер двух космических кораблей компании SpaceX, которые в будущем отправятся покорять красную планету. Кроме того, на изображении можно увидеть несколько гигантских башен с механизмами, что будут использоваться для запуска и посадки аппаратов. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-59589775?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_custom4=1C15F7F0-58A9-11EC-99D6-19BF4744363C&at_custom3=%40BBCWorld&at_
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