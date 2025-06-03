В одной из страна Европы заговорили о госперевороте: детали

Президент Сербии Александар Вучич снова заявил, что страна ранее столкнулась с "хорошо организованной попыткой государственного переворота", в которой были задействованы "все государственные институты". Как передает портал "Комментарии", сербского литдера цитирует балканская служба "Радио Свобода".

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

Вучич уверен, так называемая попытка госпереворота охватила различные учреждения – "от начальных и средних школ, через университеты и попытки в сфере здравоохранения, до всех электростанций, от которых зависит жизнь в Сербии".

"Ужасные данные станут известны только тогда, когда вы увидите, кто там „раскачивал" и кто с кем договаривался", – отметил сербский лидер.

Он добавил, что протесты происходили за счет внешнего финансирования и поддержки.

Сербский президент также подчеркнул, что студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, совершили "чрезвычайно большие ошибки".

Студенты в Сербии блокируют работу государственных факультетов уже более шести месяцев, требуя, прежде всего, уголовной и политической ответственности за гибель 16 человек на железнодорожном вокзале в Новом Саде.

В начале мая студенты, участвующие в блокаде, добавили к своим требованиям призыв к властям назначить досрочные парламентские выборы. Однако представители правительства отклоняют это требование.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление российской службы внешней разведки относительно того, что сербская оборонная промышленность якобы через посредников поставляет Украине боеприпасы.

Сербские медиа привели слова Вучича, который сообщил, что этот вопрос он лично обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, разговор на эту тему проходил как в присутствии представителей обеих делегаций, так и лицом к лицу.