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В ПАСЕ придумали, как мотивировать украинцев после войны возвращаться домой

В ПАСЕ предлагают выплачивать деньги украинцам, которые вернутся домой после войны

сегодня, 14:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал предложение о выплате денежной помощи украинцам, которые по окончании войны будут возвращаться домой. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп, глава Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко.

В ПАСЕ придумали, как мотивировать украинцев после войны возвращаться домой

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил, что после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от стран Европейского Союза.

Норму о выплате средств украинцам добавили в большой доклад по Украине, который готовит комитет ПАСЕ по миграции.

Стоит отметить, тысячи украинцев уехали в страны Европейского Союза с начала полномасштабной войны. Больше всего беженцев находятся в Польше, Германии и Чехии. При этом поскольку боевые действия продолжаются. Многие наши соотечественники продолжают покидать пределы Украины, спасаясь от войны в странах ЕС.                                                                                                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство внутренних дел Германии стремится к созданию общеевропейской системы распределения новых беженцев из Украины. Об этом в интервью Welt заявил представитель главы ведомства.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Германии выселяют из квартир 1700 украинских беженцев. Освободить жилье в одном из районов земли Саксония бежавших от войны обязали до июля. Квартиры должны передать искателям убежища из других стран. Об этом пишет "Bild".




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/41880
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