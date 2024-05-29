В ПАСЕ придумали, как мотивировать украинцев после войны возвращаться домой

Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал предложение о выплате денежной помощи украинцам, которые по окончании войны будут возвращаться домой. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп, глава Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил, что после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от стран Европейского Союза.

Норму о выплате средств украинцам добавили в большой доклад по Украине, который готовит комитет ПАСЕ по миграции.

Стоит отметить, тысячи украинцев уехали в страны Европейского Союза с начала полномасштабной войны. Больше всего беженцев находятся в Польше, Германии и Чехии. При этом поскольку боевые действия продолжаются. Многие наши соотечественники продолжают покидать пределы Украины, спасаясь от войны в странах ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство внутренних дел Германии стремится к созданию общеевропейской системы распределения новых беженцев из Украины. Об этом в интервью Welt заявил представитель главы ведомства.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Германии выселяют из квартир 1700 украинских беженцев. Освободить жилье в одном из районов земли Саксония бежавших от войны обязали до июля. Квартиры должны передать искателям убежища из других стран. Об этом пишет "Bild".



