Украинских беженцев в Германии массово выселяют из квартир: что происходит

В Германии выселяют из квартир 1700 украинских беженцев. Освободить жилье в одном из районов земли Саксония бежавших от войны обязали до июля. Квартиры должны передать искателям убежища из других стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild".

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Отмечается, украинским беженцам в районе Рудные Горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить к июлю предоставленное им жилье. Теперь 1700 украинцам придется выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

Району срочно требуется вернуть жилье из фонда для беженцев – в частности, из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Чиновники говорят, если не найти жилье, искателей убежища придется селить в палаточные или контейнерные городки.

В квартиры для беженцев с начала войны селили людей из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малообеспеченные немцы. Поэтому они должны позаботиться о жилье самостоятельно.

В районе есть жилищный кооператив, который строили при ГДР, в нем свободны 20% квартир. Первые запросы на это жилье украинцев уже поступили. Но пустые квартиры нуждаются в ремонте, для проведения которого нужно два месяца.

Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Тех, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти у половины украинских беженцев в странах Восточной и Центральной Европы есть работа. В обозримом будущем 70% украинцев планируют остаться в стране пребывания. Как передает портал "Комментарии", такие результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ).



