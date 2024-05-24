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Украинских беженцев в Германии массово выселяют из квартир: что происходит

В одном из районов земли Саксония украинских беженцев обязали до июля покинуть свои квартиры

сегодня, 12:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Германии выселяют из квартир 1700 украинских беженцев. Освободить жилье в одном из районов земли Саксония бежавших от войны обязали до июля. Квартиры должны передать искателям убежища из других стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild".

Украинских беженцев в Германии массово выселяют из квартир: что происходит

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Отмечается, украинским беженцам в районе Рудные Горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить к июлю предоставленное им жилье. Теперь 1700 украинцам придется выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

Району срочно требуется вернуть жилье из фонда для беженцев – в частности, из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Чиновники говорят, если не найти жилье, искателей убежища придется селить в палаточные или контейнерные городки.

В квартиры для беженцев с начала войны селили людей из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малообеспеченные немцы. Поэтому они должны позаботиться о жилье самостоятельно.

В районе есть жилищный кооператив, который строили при ГДР, в нем свободны 20% квартир. Первые запросы на это жилье украинцев уже поступили. Но пустые квартиры нуждаются в ремонте, для проведения которого нужно два месяца.

Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Тех, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти у половины украинских беженцев в странах Восточной и Центральной Европы есть работа. В обозримом будущем 70% украинцев планируют остаться в стране пребывания. Как передает портал "Комментарии", такие результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ).




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Источник: https://www.bild.de/regional/sachsen/sachsen-ukrainer-sollen-wohnungen-fuer-asylbewerber-raeumen-664f04fa1e258259cdd33359
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