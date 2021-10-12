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В Польше 51-летнюю украинку нашли мертвой

Тело обнаружили работники общежития в Стараховице

сегодня, 10:25
Автор:

Козлова Альбіна

Гражданка Украины не подавала признаков жизни. Женщину обнаружил сотрудник службы обслуживания общежития, расположенного в Стараховице 11 октября. Об этом сообщает издание Polsat News.

В Польше 51-летнюю украинку нашли мертвой

В Польше расследуют смерть украинки, фото из открытых источников

На место вызвали уездную полицию и "скорую". Врачи констатировали смерть 51-летней женщины, сообщается, что ее пытались реанимировать, однако тщетно. На месте работали прокуроры и полицейские. Правоохранители опрашивали жителей и администрацию заведения, осматривали вещи покойной, искали доказательства.

По словам пресс-офицера штаба уездной полиции в Стараховице Павла Кусяка, в полиции не исключают версию убийства. Тело женщины направлено на вскрытие в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Окружная прокуратура в Стараховице не дала подробностей происшествия.

"У нас случился смертельный случай, но следствие еще продолжается, поэтому я ничего не могу сказать", — сообщила прокурор Элиза Джуда, председатель районной прокуратуры в Стараховице.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше загорелся автобус с украинцами. Сообщается, что в момент происшествия в транспортном средстве находилось 29 пассажиров и два водителя. Все они являются гражданами Украины. Инцидент произошел в ночь на 7 октября в польском городе Томашув.

Также мы писали, что в Польше от ножевых ранений скончался маленький украинец. Семилетнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти, из-за проникающих колото-резаных ран, возможно, были повреждены внутренние органы.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-11/starachowice-smierc-51-latki-w-hostelu-sprawe-bada-prokuratura/
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