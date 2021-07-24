В Польше 7 украинцев пострадали в жуткой ДТП: подробности (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Жуткая ДТП произошло возле города Радомско, что находится в Лодзинском воеводстве. По предварительной информации, причиной аварии стала пьяная женщина-водитель, через которую пострадали семь граждан Украины. Об этом сообщает "Польское радио".
Пострадали 7 украинский (фото: KPP Radomsko)
Известно, что ДТП произошло утром на автомобильной дороге в районе поселка Виґода. В микроавтобусе Volkswagen находились украинцы, а вот за рулем легкового автомобиля Nissan Quashquai была довольно пьяная женщина, которая своими действиями вызвала аварию, где пострадали люди.
Столкновение было достаточно сильным, ведь автомобили отбросило в кюветы на противоположные стороны. Полиция и спасатели, которые сразу прибыли на место, оказали помощь пострадавшим.
Как сообщили в полиции города, в бусе находилось 9 человек, из них 7 — украинцы. Все они получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в больницу. Медики говорят, что состояние трех наших соотечественников — тяжелое.
В медицинское учреждение также госпитализирована 36-летняя гражданка Польши, через, которую и случилось ДТП. Ведь жительница гмины Гидле была очень пьяной и села за руль. Первые тесты на содержание алкоголя в ее крови показал 4 промилле.
В полиции сообщили, что авария произошла из-за того, что женщина внезапно выехала на встречную полосу движения, а водитель микроавтобуса не успел среагировать.
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в Польше произошло масштабное ДТП, где пострадали украинцы. Неподалеку Кашице, одного из городков Польши, попал в большую автомобильную аварию рейсовый автобус, на борту которого находились наши соотечественники.
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