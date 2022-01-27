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В Польше беременная женщина погибла из-за запрета абортов

Один из близнецов умер 23 декабря, но врачи отказались изымать мертвого ребенка из-за действующих запретов

27 января 2022, 23:59
Автор:

Ольга Чародий
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В городе Ченстохова из-за запрета абортов погибла беременная пациентка по имени Агнешка, которая была беременна двойняшками. Об этом сообщает британское издание The Guardian.  Когда она прибыла в больницу, согласно заявлению, которое обнародовали родственники, 37-летняя женщина испытывала боль. Однако была сознательна и в удовлетворительной физической форме.

В Польше беременная женщина погибла из-за запрета абортов

Польша (фото из открытых источников)

Один из близнецов умер 23 декабря, но врачи отказались изымать мертвого ребенка из-за действующих запретов. Позже, через неделю скончался и второй близнец. Однако врачи ждали еще два дня, чтобы прервать беременность. Мать скончалась 25 января. В официальном заявлении от больницы не указана причина смерти, однако семья погибшей подозревает, что она умерла из-за септического шока. После прерывания беременности работники больницы вызвали священника для похорон близнецов. Согласно заявлению из больницы, беременная перед смертью имела положительный результат на COVID-19, хотя при принятии у нее был отрицательный результат.

После этого в Польше прошли протесты. Наши протестные акции никогда не касались только закона, наша борьба всегда была за право человека на жизнь. Тогда мы вышли на улицы в знак протеста против того, чтобы людей обрекали насмерть. Это может произойти с каждым из нас. На этот раз погибла Агнешка. И я обвиняю власть в ее смерти. Это они приговорили ее к смерти в агонии и боли. Это они ее убили”, – сообщила Марта Лемпарт, лидер протеста.

Напомним, в последние дни в Польше прошли массовые протесты женщин из-за смерти беременной. Женщина умерла из-за того, что у нее случился септический шок из-за гибели ребенка в животе. Юристы уверяют, что трагическое событие – следствие того решения, которое в 2020 году принял Конституционный трибунал Польши.

То есть женщинам разрешили делать аборты только в таких случаях, как изнасилование, кровосмешение, опасность жизни беременной. Однако пороки развития умершего ребенка не входили в перечень показаний к аборту. Потому правозащитники называют женщину первой жертвой противоабортных законов.


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Источник: https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/26/poland-death-of-woman-refused-abortion
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