В Польше разрешили аборты в ситуациях, угрожающих жизни или здоровью беременных

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Козлова Альбіна
В последние дни в Польше прошли массовые протесты женщин из-за смерти беременной. Женщина умерла из-за того, что у нее случился септический шок из-за гибели ребенка в животе. Юристы уверяют, что трагическое событие – следствие того решения, которое в 2020 году принял Конституционный трибунал Польши.
В Минздраве рассказали, когда можно делать аборты фото из открытых источников
То есть женщинам разрешили делать аборты только в таких случаях, как изнасилование, кровосмешение, опасность жизни беременной. Однако пороки развития умершего ребенка не входили в перечень показаний к аборту. Потому правозащитники называют женщину первой жертвой противоабортных законов.
В Министерстве здравоохранения Польши написали, что аборты признаются законными, если возникает ситуация, угрожающая жизни или здоровью женщины. Среди таких ситуаций – подозрение на инфекцию полости матки, кровотечение и другие состояния.
В таких условиях прерывание беременности считается правомерным на основании действующих положений Закона о планировании семьи, охране плода человека и условиях допустимости прерывания беременности.
Также отмечается, что всех пациенток должны информировать о текущих рисках на каждом этапе беременности. Информацию должен предоставлять акушер, педиатр или неонатолог.
В сообщении прописали порядок борьбы врачей с явлением, когда преждевременно отходят околоплодные воды. Также указывается, что если нет показаний для прерывания беременности, то следует прилагать усилия к тому, чтобы увеличить шансы ребенка на выживание.
Как сообщал портал "Комментарии", Верховный суд США рассмотрит дело об отмене закона о запрете абортов в Техасе.
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