В Польше разрешили аборты в ситуациях, угрожающих жизни или здоровью беременных

В последние дни в Польше прошли массовые протесты женщин из-за смерти беременной. Женщина умерла из-за того, что у нее случился септический шок из-за гибели ребенка в животе. Юристы уверяют, что трагическое событие – следствие того решения, которое в 2020 году принял Конституционный трибунал Польши.

В Минздраве рассказали, когда можно делать аборты фото из открытых источников

То есть женщинам разрешили делать аборты только в таких случаях, как изнасилование, кровосмешение, опасность жизни беременной. Однако пороки развития умершего ребенка не входили в перечень показаний к аборту. Потому правозащитники называют женщину первой жертвой противоабортных законов.

В Министерстве здравоохранения Польши написали, что аборты признаются законными, если возникает ситуация, угрожающая жизни или здоровью женщины. Среди таких ситуаций – подозрение на инфекцию полости матки, кровотечение и другие состояния.

В таких условиях прерывание беременности считается правомерным на основании действующих положений Закона о планировании семьи, охране плода человека и условиях допустимости прерывания беременности.

Также отмечается, что всех пациенток должны информировать о текущих рисках на каждом этапе беременности. Информацию должен предоставлять акушер, педиатр или неонатолог.

В сообщении прописали порядок борьбы врачей с явлением, когда преждевременно отходят околоплодные воды. Также указывается, что если нет показаний для прерывания беременности, то следует прилагать усилия к тому, чтобы увеличить шансы ребенка на выживание.

"Лечение должно зависеть от текущей клинической ситуации, стадии беременности и решения пациентки. Независимо от принятого женщиной решения, оно должно быть зафиксировано в медицинской документации и заверено пациенткой и специалистом по акушерству и гинекологии", — говорится в тексте.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховный суд США рассмотрит дело об отмене закона о запрете абортов в Техасе.





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