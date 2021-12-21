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В Польше бывшему руководителю "Укравтодора" инкриминируют 17 преступлений: в чем обвиняют Славомира Новака

Со Славомиром Новаком были обвинены еще 14 человек

21 декабря 2021, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители окружной прокуратуры города Варшавы направили в судебное учреждение дело экс-исполняющего обязанности главы Укравтодора и бывшего польского министра транспорта Славомира Новака. Об этом сообщает PAP.

В Польше бывшему руководителю "Укравтодора" инкриминируют 17 преступлений: в чем обвиняют Славомира Новака

Славомир Новак (фото из открытых источников)

По словам представительницы варшавской прокуратуры Александры Скшиняж, бывший польский чиновник обвиняется в том, что причастен к 17 преступлениям, имеющим уголовный характер. Он имел причастность к созданию и управлению организованной преступной группой, которая имела международный характер. Ее деятельность была направлена на совершение коррупционных преступлений и оплаченную защиту.

Вместе с экс-главой нашего Укравтодора обвиняются еще 14 граждан, в том числе, три украинца и один турок. Они проходят в деле, касающемся международной ОПГ, которую основал и возглавлял Новак.

Граждане, которым польской прокуратурой предъявлено обвинение, обвиняются в том, что были задействованы в международной преступной группе, вручали взятки, имели отношение к отмыванию грязных денег, использовали служебное положение в корыстных целях.

Польские прокуроры утверждают, что на министерской должности обвиняемый брал взятки, способствуя получению денежных должностей и контрактов в государственных компаниях. Их сумма исчисляется в 320 тысяч злотых.

Польская прокуратура наложила арест на имущество подозреваемых, его общая стоимость более 4,6 миллиона злотых. Изъят недешевый автомобиль экс-министра Range Rover Velar, переданный пограничникам Польши.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что суд в Польше арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака.


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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1033668,akt-oskarzenia-przeciwko-slawomirowi-nowakowi-skierowany-do-sadu-17
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