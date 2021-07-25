В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

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Денис Подставной
В Польше произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились граждане Украины. Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Польше.
В Польше украинцы попали в ДТП. Фото: rmf24.pl
Как стало известно, вчера, 24 июля, вблизи города Радомско, что в Лодзинском воеводстве, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Nissan.
В результате инцидента пострадали семеро граждан нашей страны. Они были госпитализированны прибывшими на место происшествия медиками в медицинские учреждения в городах Лодзь, Радомско, Пётркув-Трыбунальский и Ченстохова.
К сожалению, в результате происшествия погиб один гражданин Украины. Сообщается, что по состоянию на 12:30 25 июля четверо пострадавших находятся в больницах, еще двое были выписаны.
Фото: rmf24.pl
Всего в результате ДТП пострадали девять человек — семеро украинцев и двое граждан Польши.
Сообщается, что женщина, которая управляла легковым автомобилем "Nissan", пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Она также получила травмы и была госпитализирована.
Фото: rmf24.pl
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