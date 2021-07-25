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Главная Новости Мир Европа В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)
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В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

Сообщается, что водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения

сегодня, 17:15
Автор:

Денис Подставной

В Польше произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились граждане Украины. Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Польше. 

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

В Польше украинцы попали в ДТП. Фото: rmf24.pl

Как стало известно, вчера, 24 июля, вблизи города Радомско, что в Лодзинском воеводстве, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Nissan. 

В результате инцидента пострадали семеро граждан нашей страны. Они были госпитализированны прибывшими на место происшествия медиками в медицинские учреждения в городах Лодзь, Радомско, Пётркув-Трыбунальский и Ченстохова. 

К сожалению, в результате происшествия погиб один гражданин Украины. Сообщается, что по состоянию на 12:30 25 июля четверо пострадавших находятся в больницах, еще двое были выписаны. 

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: rmf24.pl

Всего в результате ДТП пострадали девять человек — семеро украинцев и двое граждан Польши.

Сообщается, что женщина, которая управляла легковым автомобилем "Nissan", пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Она  также получила травмы и была госпитализирована. 

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО) - фото 3

Фото: rmf24.pl

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше трагически погиб гражданин Украины. Инцидент произошел в населённом пункте под названием Бжозовец, который находится вблизи города Гожув-Велькопольски. Во время работы погиб 50-летний мужчина. На место происшествия прибыли медики и спасатели. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Львовской области поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде. Ею управляла 37-летняя местная жительница. Сообщается, что она нарушила правила проезда железнодорожных переездов. 


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Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/u-polshchi-mikroavtobus-z-ukraintsiamy-potrapyv-u-dtp-ie-zahyblyi-i-postrazhdali/
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