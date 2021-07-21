В Польше погиб гражданин Украины: что произошло

В Польше произошел несчастный случай с гражданином Украины. Об этом пишет издание TVP.INFO.

В Польше погиб украинец. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в понедельник, 19 июля, в населённом пункте Бжозовец, который находится возле города Гожув-Велькопольски. Во время выполнения работы на 50-летнего мужчину упала трупа весом в десять тонн. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место происшествия прибыли пожарные, которые вместе с рабочими вытащили мужчину из-под завала. Пострадавшему начали реанимацию, однако, спасти его не удалось. Медики констатировали его смерть.

По словам сотрудника местной пожарной службы, вероятно на мужчину упала газовая труба, которую подымали вверх.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Москве гражданин Украины вытолкнул свою экс-возлюбленную из окна многоэтажки, а затем и сам выпрыгнул за ней. Сообщается, что в тот день между бывшей парой произошла ссора, когда мужчина приехал, для того, чтобы забрать свои вещи. На данный момент по факту данного происшествия проводится расследование сотрудниками правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что немецком городе Магдебург гражданин Украины напал на работников паба. Сообщается, что между злоумышленником и его жертвами произошел конфликт, из-за просьбы вторых о соблюдении карантинных ограничений. В ходе ссоры 41-летний мужчина набросился на охранников паба с ножом, а затем нанеся одному из них повреждения попытался скрыться. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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