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Главная Новости Мир Европа В Польше начал действовать жесткий карантин
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В Польше начал действовать жесткий карантин

В стране работают только аптеки и продуктовые магазины

сегодня, 09:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 7 ноября, в Польше вступили в силу новые карантинные ограничения из-за распространения коронавируса, сообщает TVN 24. Ранее об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

В Польше начал действовать жесткий карантин

Фото: Слово и Дело

Новые ограничения продлятся до 29 ноября. В Польше будут закрыты культурные учреждения. Отели ограничили список приема гостей. Начальные школы (1-3 классы) переходят на дистанционное обучение, а преподаватели должны организовать это, получив дополнительные 500 злотых на закупку оборудования. Старшая школа остается на онлайн-обучении. Большинство торговых комплексов закрыты. В стране работают только аптеки, продуктовые магазины и некоторые компании для обслуживания клиентов. В торговом учреждении, площадь которого меньше 100 кв. метров, разрешено находиться одному человеку на 10 кв. м. 

В Польше второй день подряд фиксируют рекордное количество новых больных. 6 ноября МОЗ страны сообщило о 27 086 случаях инфицирования. Всего заболело более 500 тысяч людей. 

Ранее "Комментарии" сообщали о подробностях локдауна в Польше.  






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Источник: https://tvn24.pl/
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