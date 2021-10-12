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В Польше нетрезвый украинец сбил пешеходов

Украинец не притормозил на переходе

сегодня, 14:35
Автор:

Козлова Альбіна

Молодого украинца задержали полицейские в Польше за ДТП, которое он совершил. Об этом сообщают в пресс-службе польской полиции.

В Польше нетрезвый украинец сбил пешеходов

У аварии погиб человек, фото полиции Польши

Известно, что 11 октября, около 16 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Sportowa в городе Шамотулы. Водитель Audi A не справился с управлением и травмировал людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого, который находился за рулем авто. Результаты освидетельствования — в крови водителя обнаружили 1,52 промилле алкоголя.

Очевидцы вызвали на место происшествия "скорую". Медики госпитализировали 72-летнего мужчину, получившего травмы. Спасти 73-летнего пешехода не удалось, он погиб на месте происшествия от травм. Скорее всего, водитель ехал быстро и не притормозил перед переходом. В автомобиле разбито лобовое стекло.

Водитель — гражданин Украины. Теперь ему грозит тюремное заключение. Меру пресечения для мужчины выберет суд. Полицейские уже опросили свидетелей, составили осмотр места происшествия и другую документацию, необходимую для дальнейшего расследования, которое будут проводить прокуроры.

По факту возбуждено уголовное дело согласно законодательства Польши.

Как сообщал портал "Комментарии", СМИ сообщили новые подробности о погибшей в ДТП с Ксенией Собчак. Жертвой страшной аварии, имевшей место в российском курортном городе Адлер, где столкнулись на скорости лимузин "Мерседес", в котором путешествовала телезвезда Ксения Собчак, с другой иномаркой, где ехали обычные россияне, стала 35-летняя активная пользовательница соцсетей Екатерина Тарасова. Семилетняя девочка покойной осталась сиротой.


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Источник: https://szamotuly.policja.gov.pl/w26/aktualnosci/230876,Wypadek-w-Szamotulach.html
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