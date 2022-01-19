В Польше объявили первый уровень тревоги: какая причина

В соседней Польше правительство издало распоряжение о введении первого уровня тревоги ALFA-CRP с 19 по 23 января. К таким действиям правительство прибегло из-за возможной угрозы терроризма и кибератак. Об этом пишет "Польское радио".

В Польше опасаются кибератак, фото из открытых источников

Сообщается, что уровень тревоги CRP объявлен для спецслужб и аппарата государственного управления. Это значит, что спецслужбы должны усилить защиту систем информационно-коммуникационных технологий органов госуправления и критической инфраструктуры.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого отметила, что распоряжение о введении уровня ALFA-CRP носит превентивный характер и принято в связи с кибератаками в Украине 14 января. Поэтому органы, занимающиеся кибербезопасностью, должны усиленно мониторить работу правительственных веб-ресурсов, которые могут стать мишенью для хакеров.

В общем, существует четыре уровня тревоги в зависимости от степени серьезности угрозы: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. Решение о введении какого-то уровня угрозы принимает только премьер-министр. Уровень ALFA-CPR вводили во время Цифрового саммита ООН в Катовицах в декабре 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в США говорят о возможной атаке Украины российскими войсками с севера. Об этом заявил чиновник Госдепартамента Штатов. По мнению американских властей, нельзя закрывать глаза на позицию Лукашенко и совместные российско-белорусские военные учения в феврале.

Также мы писали, что планируется еще несколько встреч НАТО-Россия в январе. Об этом заявил Энтони Блинкен, 19 января находящийся с визитом в Киеве. Поэтому американские дипломаты не теряют надежды договориться с Кремлем по пути переговоров. В ходе этих консультаций будут обсуждаться вопросы размещения ядерного оружия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!