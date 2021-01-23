В Польше отменили обязательный карантин для иностранцев

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Кириєнко Анна
Власти Польши отменила обязательный 14-дневный карантин для иностранцев, если они имеют при себе отрицательный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщает польское издание Dziennik Ustaw.
Польша отменяет обязательный карантин для иностранцев. Фото: media.slovoidilo.ua
Однако стоит отметить, что сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус должен быть напечатан на польском или английском языках. Издание не уточняет, каким именно должен быть тест: ПЦР-анализ или ИФА.
Данное нововведение будет распространяться как на пересечении внешних, так и внутренних границ.
Распоряжение начнет действовать с 23-го января.
Напомним, что Польша с 1 января ввела у себя аналог налога на выведенный капитал (ПНВК). Что это значит и нужно ли сделать такой шаг Украине, читайте в нашем материале.
Также издание "Комментарии" сообщало, что заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать для украинцев более одного миллиона доз вакцины от COVID-19.
Речь идет о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами. По словам замминистра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах — потенциальных производителей вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний. Поэтому детали о поставках вакцины в Украину, читайте в нашем материале.
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