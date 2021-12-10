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В Польше парень избил священника: что его разозлило

В Польше молодой человек избил священника из-за замечания

сегодня, 10:22
Автор:

Козлова Альбіна
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В Польше парень избил священника: что его разозлило

Поляк избил священника, фото из открытых источников

В Польше молодой человек избил священника из-за замечания. Поляка задержали, оказалось, что он очень пьян. Об этом сообщает местное издание polsatnews.

Известно, что 18-летнему жителю Ленчни священник сделал замечание относительно распития алкоголя на территории церкви. Но молодой человек разозлился и набросился на священнослужителя с кулаками. Об избиении священника в одном из приходов в Ленчне в полицию заявила монахиня. Звонок поступил около 22 часов.

Женщина рассказала, что заметила нетрезвого юношу, который себя непристойно вел и употреблял алкоголь. Тогда она рассказала об этом священнику. Когда тот вышел к парню и сказал не употреблять алкоголь на территории церкви. Молодой человек ударил священника в лицо и начал кричать и угрожать физической расправой над служителем церкви. Священник зашел в помещение дома священника и закрылся там, однако молодой человек бил ногой дверь, угрожал священнику, а затем убежал.

Полицейские выехали на место происшествия и быстро разыскали нападавшего. Молодого человека поместили в камеру. После проверки его на уровень алкоголя в крови, выяснилось, что в его организме было больше одного промилле алкоголя. Юношу оставили в отделении полиции. Какие санкции к нему применят неизвестно. Полицейские будут устанавливать обстоятельства инцидента в церкви.

Известно, что в ноябре 2021 года 18-летний юноша был арестован за то, что он разбил стекло в окнах ризницы и уничтожил абажуры в приходе св. Марии Магдалины в Ленчне. Тогда он также уничтожил плакаты у входа в приходский дом костела св. Барбара.

Как сообщал портал "Комментарии", известно, сколько мигрантов погибло на границе Польши.


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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-09/nastolatek-zaatakowal-ksiedza-i-grozil-pozbawieniem-zycia-bo-duchowny-zwrocil-mu-uwage/?ref=najnowsze
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