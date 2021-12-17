В Польше полицейские применили оружие к мужчине: чем завершился инцидент

В Польше полицейских вызвали в квартиру для урегулирования конфликта. В полицию Гижицко позвонила женщина и рассказала об агрессивном мужчине, который угрожал ей и ее детям. На место прибыли полицейские. Об этом сообщает Polsat News.

В Польше погиб мужчина, фото из открытых источников

В среду, 16 декабря, в дом приехали полицейские и обнаружили в подъезде агрессивного 32-летнего мужчину. Сообщается, что мужчина стучал в дверь квартиры, где жила его сожительница. Женщина закрылась вместе с тремя детьми. Полицейские пытались успокоить мужчину, однако он вроде бы напал с кулаками на женщину-полицейского. Тогда правоохранители применили оружие. Пуля из пистолета попала в нападающего.

На место стражи порядка вызвали медиков, однако спасти гражданина не удалось. Мужчина скончался от огнестрельного ранения. На место прибыли психологи для оказания помощи родным погибшего. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Также в дом прибыли эксперты-криминалисты и полицейские Инспекционного отдела Главного управления провинциальной полиции в Ольштыне.

Сожительнице мужчины и ее детям социальные работники предложили переехать в спецучреждение на время проведения неотложных мероприятий. Женщина решила переехать к семье.

"Ситуация в конце концов привела к тому, что один из полицейских решил применить пистолет, он сделал один выстрел, попал в мужчину. К сожалению, несмотря на неотложную помощь, которую ему оказал этот полицейский, а также вызванную на место бригаду скорой, мужчина умер" , – рассказал Томаш Марковский, спикер полиции в Ольштыне.

Известно, что в квартире проживала 37-летняя женщина и трое детей – однолетний, девятилетний и 17-летний.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцу грозит пожизненное заключение в Польше.

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