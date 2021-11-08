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В Польше произошло убийство: полиция задержала украинца

Следствие по делу о ножевом ранении продолжается

сегодня, 13:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В Польше произошло убийство: полиция задержала украинца

Следствие ведет прокуратура, фото из открытых источников

В Плоцке в больницу госпитализировали украинца с раной шеи. Мужчина умер от кровопотери и глубокой раны артерии. Об этом сообщает "Польское радио".

Известно, что трагедия произошла по ул. Яховича ночью. В полицию обратились местные поляки и сообщили, что на одной из улиц города, на тротуаре, лежит молодой человек. Ударил ножом его земляк – 32-летний гражданин Украины. Ссора с применением холодного оружия между украинцами возникла 6 ноября ночью. Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось.

Вскрытие 33-летнего мужчины было проведено в воскресенье, но результаты пока не известны.

По словам окружной прокурорки Плоцка Малгожаты Оркишевской, у задержанного были личные причины такого поступка. Следствие по делу начато и продолжается. Однако в рамках уголовного дела задержаны два человека. Одного из них 8 ноября допрашивали, потом отпустили, мужчина будет проходить по делу как свидетель.

Обвинение же выдвинуто 32-летнему украинцу, ему инкриминируют статью 148 пункт 1 Уголовного кодекса Польши (убийство). Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до восьми лет в польской тюрьме.

В полиции не предоставляют информацию о личных данных убитого и задержанного. В рамках производства назначен ряд дополнительных судебно-медицинских экспертиз для установления тяжести телесного повреждения и другие.

Суд в Плоцке будет избирать украинцу меру пресечения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше сотрудников правоохранительных органов подозревают в нанесении телесных повреждений гражданину Украины. В одном из воеводств прокуратура расследует дело о превышении полномочий. Заявитель утверждал, что его вывезли в лес и били.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2843374,%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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