В Польше пьяные молодые люди ворвались в хостел, где живут украинцы: подробности

В городе Вроцлав четверо польских граждан, находясь в нетрезвом состоянии, силой ворвались в помещение городского хостела, где живут украинцы, выкрикивая, что они "желают украинской крови". Об этом в социальных сетях сообщил военнослужащий-танкист военного подразделения Вооруженных Сил Украины "Айдар" Виталий Корун.

Молодые люди были пьяными (фото из открытых источников)

Как он сообщил, жители Польши в ночное время сбили ногами дверь учреждения. Дальше их не пустил военный сержант танкового подразделения "Айдар".

"Акс исполнил их желание – эти дебилы почувствовали вкус крови, только своей", – отметил военнослужащий.

Айдаровец также отметил, что двое польских дебоширов побежали с выбитыми зубами, а остальные два "отважных" накивали пятками, когда видели, как избивают их друзей.

Представителей польской полиции украинцы не вызывали, польских нападающих проучили и выгнали на улицу.

"Акс в норме, только кулак свой немного повредил", – сообщил смелый украинец.

В комментариях отметили, что нужно было сообщить полиции. И вспомнили аналогичный случай, тогда польские нападающие всю информацию перекрутили в свою пользу и настроили земляков враждебно по отношению к украинским гражданам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше погибли два украинца . Один из инцидентов произошел в Лодзинском воеводстве, расположенном в центре страны. Легковой автомобиль, в котором находились два украинца, вылетел с дороги и врезался в охранный экран автомагистрали. После этого транспортное средство столкнулось с другой легковушкой, ехавшей по встречной полосе. В результате ДТП 43-летний гражданин Украины скончался на месте от полученных травм.





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