В Польше раскрыли детали "беспрецедентной" кибератаки: кто пострадал

Анонимные хакеры с территории Российской Федерации (РФ) осуществили масштабную кибератаке на Польшу. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, сообщает RMF.

Кибератака - фото из открытых источников

По информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки Польши, кибератаке подверглись "наиболее важные польские официальные лица". О ней стало известно после взлома почты главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Кроме того, было сломано почту его жены и социальные сети.

"Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена ​​с территории Российской Федерации. Ее масштаб и размах большие", — отметил Качиньский.

Политик подчеркнул, что сейчас продолжаются действия по выяснению обстоятельств дела, а полиция с сегодняшнего дня начнет рассылать информацию пострадавшим.

Напомним, что 15 июня Польша созывала закрытое заседание парламента из-за кибератаки хакеров. Тогда журналисты сообщали, что ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров.

Также стало известно, что прежде чем совершать кибератаки на учреждения США, российские хакеры проверяют свою стратегию на украинских интернет-ресурсах.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки планируют создать коалицию по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей. Основная цель будущей международной коалиции — добиться того, чтобы страны, которые скрывают киберпреступников, несли за это ответственность.

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