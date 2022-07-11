В Польше расследуют избиение украинки посреди улицы: что известно

Нападение на украинку Анну, проживающую в Польше более шести лет, совершила женщина. Об этом пишет Polsat News со ссылкой на Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Фото иллюстративное / Фейсбук

Украинка шла в детсад в Бемово, чтобы забрать дочь, у нее зазвонил телефон и она ответила на звонок, когда женщина на улице набросилась на нее и била по голове, обижать словесно, выбила из рук Анны ее телефон. Когда он снова начал звонить, а украинка хотела поднять его, агрессивная нападающая снова атаковала гражданку, дала ей пощечину и ударила сзади по голове, сорвала с шеи потерпевшей цепочку с крестиком. Анна принялась звать на помощь и просить прохожих позвонить в полицию.



Прохожие откликнулись, один из мужчин, видел инцидент на балконе, крикнул, что спустится и поможет. Нападавшую пытались задержать, но она отбивалась и сбежала с места происшествия. Когда приехала полиция, нападавшая уже скрылась. Украинка дала показания полицейским, те приняли ее заявление по поводу кражи цепочки.

В Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения подчеркнули, что после их вмешательства прокуратура начала расследование по факту нападения по национальному признаку. Теперь нападающей за ксенофобское нападение грозит дополнительное наказание — до 5 лет лишения свободы.

Как писал портал, украинка рассказала, как принимают за границей в Польше, Италии, Британии. Молодая девушка из Киева выехала на проживание за границу, живет в Британии и рассказывает, как там поддерживают беженцев. Также она поделилась сколько стоит аренда жилья и питание в Италии и Польше.



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