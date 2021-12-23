В Польше суд оправдал украинку: что известно

22 декабря Окружной суд в Познани вынес решение относительно украинки, подозреваемой в убийстве сожителя. Известно, что подсудимая ударила мужчину ножом. В результате полученных ранений тот умер. Об этом пишет Польське радіо.



Суд вынес решение в пользу украинки, фото из открытых источников

Судья вынес решение в пользу подсудимой Яны Ц., учитывая тот факт, что она нанесла ранения в целях самообороны, когда Владимир К. начал ее избивать. Известно, что на месте происшествия находились еще двое мужчин, однако никто не вступился за женщину. Поэтому согласно статье 25 Уголовного кодекса Польши действия женщины признаны как необходимая самооборона.

Адвокат подчеркнул, что преимущество в силе было на стороне усопшего и от того, как женщина сможет себя защитить, зависело ее здоровье и жизнь. Подсудимая это осознавала, когда схватилась за нож.



Обвиняемая в убийстве была оправдана, суд отменил избранную ей меру пресечения в виде временного ареста. Женщина может вернуться на праздники в Украину. У подсудимой есть несовершеннолетний ребенок. Полтора года украинка находилась за решеткой и не могла общаться с родными и ребенком.

Впрочем, приговор суда не окончательный, судебные заседания будут продолжаться в 2022 году. По словам адвоката украинки, прокуроры требовали приговорить Яну к девяти годам тюрьмы.



Как сообщал портал "Комментарии", в Польше полицейские применили оружие к мужчине. Раненому оказывали медицинскую помощь, однако он скончался от огнестрельного ранения. В прокуратуре возбуждено дело и устанавливаются все обстоятельства.

Украинцу грозит пожизненное в Польше, ему инкриминируют жестокое убийство двух местных мужчин. Преступление было совершено группой лиц в квартире жертв.

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