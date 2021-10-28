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В Польше трагически погиб украинец: подробности (ФОТО)

Трагедия произошла во время выполнения земельных работ

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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В Польше погиб украинский заробитчанин. Об этом пишет издание Обозреватель. 

В Польше трагически погиб украинец: подробности (ФОТО)

Место происшествия. Фото: slaska.policja.gov.pl

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Гливице, что на юге страны. Согласно данным СМИ, во время выполнения земельных работ произошел оползень земли, который засыпал 33-летнего украинца. 

Мужчину пытались достать откопав землю вручную. Лишь спустя два с половиной часа удалось достать бездыханное тело украинца. На место происшествия поспешили сотрудники правоохранительных органов. Назначена специальная проверка, которая проверит соблюдение работодателем безопасности для рабочих.

Сообщается, что заробитчанин проживал в городе Забже. 

В Польше трагически погиб украинец: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: slaska.policja.gov.pl

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и совершил изнасилование малолетней. Правонарушитель попросил 12-летнюю девочку показать ему путь в соседний населённый пункт. Находясь на поле преступник напал на свою жертву. Он приставил холодное оружие к горлу пострадавшей, а затем надругался над ней. Полицейским удалось задержать мужчину. На днях ему вынесли приговор. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что во Львове студентка ушла из дома ночью. Поисками 19-летней студентки занимались активисты и сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время им удалось обнаружить девушку мёртвой. На данный момент устанавливаются все обстоятельства её смерти. По данным средств массовой информации в доме у умершей была найдена предсмертная записка. На месте инцидента работают водолазы. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/zasyipalo-zemlej-v-transhee-v-polshe-tragicheski-pogib-ukrainskij-zarobitchanin-foto.htm?_ga=2.24264510.585937181.1635435575-378480563.1621947708&_gl=1*zu22fv*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNTQzNTU3
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