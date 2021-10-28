В Польше трагически погиб украинец: подробности (ФОТО)

В Польше погиб украинский заробитчанин. Об этом пишет издание Обозреватель.

Место происшествия. Фото: slaska.policja.gov.pl

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Гливице, что на юге страны. Согласно данным СМИ, во время выполнения земельных работ произошел оползень земли, который засыпал 33-летнего украинца.

Мужчину пытались достать откопав землю вручную. Лишь спустя два с половиной часа удалось достать бездыханное тело украинца. На место происшествия поспешили сотрудники правоохранительных органов. Назначена специальная проверка, которая проверит соблюдение работодателем безопасности для рабочих.

Сообщается, что заробитчанин проживал в городе Забже.





Фото: slaska.policja.gov.pl

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и совершил изнасилование малолетней. Правонарушитель попросил 12-летнюю девочку показать ему путь в соседний населённый пункт. Находясь на поле преступник напал на свою жертву. Он приставил холодное оружие к горлу пострадавшей, а затем надругался над ней. Полицейским удалось задержать мужчину. На днях ему вынесли приговор. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что во Львове студентка ушла из дома ночью . Поисками 19-летней студентки занимались активисты и сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время им удалось обнаружить девушку мёртвой. На данный момент устанавливаются все обстоятельства её смерти. По данным средств массовой информации в доме у умершей была найдена предсмертная записка. На месте инцидента работают водолазы.

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