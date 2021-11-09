В Польше трагически погибли двое граждан Украины: подробности (ФОТО)

В Польше погибли двое граждан Украины. Об этом сообщает издание Корреспондент, ссылаясь на МИД Украины.

Полиция. Фото: Pixabay

В населённом пункте под названием Ханьча, что в Свентокшиском воеводстве Польши сегодня утром, 9 ноября произошло смертельное ДТП. Сообщается, что микроавтобус вылетел с дороги и врезался в дерево на обочине.

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, и его пассажиры оказались заблокированными внутри. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. С помощью специальных инструментов пострадавших удалось освободить.

В результате происшествия погибли два гражданина Украины (24-летний мужчина и 25-летняя женщина). Еще двое человек получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают их состояние, как тяжелое.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух украинцев. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших. Готовится репатриация тел погибших.





Фото: echodnia.eu





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Чехии убили гражданина Украины. Между охранником местного клуба и группой украинцев возник конфликт, в ходе которого первый нанес удар одному из мужчин в область лица. Пострадавший упал на землю и ударился головой. Медики госпитализировали украинца и оказали ему помощь. На протяжении нескольких недель потерпевший не приходил в себя, а затем умер.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику, который изнасиловал молодую девушку. Злоумышленник назначил своей жертве встречу и пообещал помочь с трудоустройством.

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