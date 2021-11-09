logo

BTC/USD

67079.70

ETH/USD

4807.69

LTC/USD

265.72

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Польше трагически погибли двое граждан Украины: подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше трагически погибли двое граждан Украины: подробности (ФОТО)

В Свентокшиском воеводстве Польши микроавтобус вылетел с дороги и врезался в дерево

сегодня, 17:07
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Польше погибли двое граждан Украины. Об этом сообщает издание Корреспондент, ссылаясь на МИД Украины. 

В Польше трагически погибли двое граждан Украины: подробности (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

В населённом пункте под названием Ханьча, что в Свентокшиском воеводстве Польши сегодня утром, 9 ноября произошло смертельное ДТП. Сообщается, что микроавтобус вылетел с дороги и врезался в дерево на обочине. 

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, и его пассажиры оказались заблокированными внутри. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. С помощью специальных инструментов пострадавших удалось освободить. 

В результате происшествия погибли два гражданина Украины (24-летний мужчина и 25-летняя женщина). Еще двое человек получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают их состояние, как тяжелое. 

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух украинцев. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. 

Дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших. Готовится репатриация тел погибших.

В Польше трагически погибли двое граждан Украины: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: echodnia.eu

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Чехии убили гражданина Украины. Между охранником местного клуба и группой украинцев возник конфликт, в ходе которого первый нанес удар одному из мужчин в область лица. Пострадавший упал на землю и ударился головой. Медики госпитализировали украинца и оказали ему помощь. На протяжении нескольких недель потерпевший не приходил в себя, а затем умер. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику, который изнасиловал молодую девушку. Злоумышленник назначил своей жертве встречу и пообещал помочь с трудоустройством. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4415297-v-polshe-ukrayntsy-popaly-v-dtp-est-pohybshye
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!