В Чехии убили гражданина Украины: подробности

В Столице Чехии погиб гражданин Украины. Об этом пишет издание УНИАН.

В Чехии убили Украинца. Фото: Pixabay

Как стало известно инцидент произошел в столице Чехии, Праге. Согласно информации СМИ, еще в прошлом месяце гражданин Украины, который работал заграницей строителем, отправился со своими товарищами в местный клуб. Во время отдыха на украинцев напал охранник заведения.

Как пишет издание, мужчина начал оскорблять и толкать посетителей. Оказавшись на улице, охранник нанес удар рукой в лицо украинца. От удара мужчина не смог удержаться на ногах и упал, при этом ударившись головой о землю. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован.

Медики диагностировали у мужчины отек мозга и черепно-мозговую травму. На протяжении месяца он находился в реанимации без сознания. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь потерпевшего.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Издание передает, что ранее охранник клуба уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в столице России молодая девушка была изнасилована на вечеринке друзей. Пострадавшая перебрала с алкоголем и уснула. Под утро она обнаружила, что проснулась не в той комнате, однако не придала этому особого значения. Спустя время она увидела в интернете видео её полового акта с одним из гостей. Как оказалось, пока девушка была без сознания, он воспользовался этим и совершил изнасилование.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что гражданин Украины на протяжении длительного времени совершал кражи в магазине, где работал продавцом. За все время он своровал товаров на 75 тысяч злотых.

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