В Польше украинец на фуре попал под поезд: есть жертва

В поселке Хоцишево в Любушском воеводстве на западе Польши украинец за рулем фуры выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд в то время, когда шел поезд. Об этом сообщает сайт местной полиции.

ДТП (фото из открытых источников)

Удар был такой силы, что мужчина скончался на месте, а детали фуры были разбросаны в радиусе 10 метров. Пассажиры и машинист электропоезда "Зелена Гура – Гожув Великопольский" в аварии не пострадали. Механические повреждения были только у электрички. Причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, сейчас устанавливает полиция.

На данный момент неизвестно, что подвигло украинца заехать на железнодорожный переезд на грузовой машине с прицепом.

В тоже время пользователи Сети, которые хорошо знают эту местность, пишут, что переезд хоть и был нерегулируемым, но имеет хорошую видимость. Почему водитель грузовика не заметил стремительно приближающийся поезд, ответить на данный момент сложно.

Отметим, только недавно на западе Польши 21-летний украинец на легковом автомобиле протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил.

Напомним, 21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны. 37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке.

Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии.



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