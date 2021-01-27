В Польше украинец на фуре попал под поезд: есть жертва

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Ольга Чародий
В поселке
Хоцишево в Любушском воеводстве на западе Польши украинец за рулем фуры выехал на
нерегулируемый железнодорожный переезд в то время, когда шел поезд. Об этом
сообщает сайт местной полиции.
ДТП (фото из открытых источников)
Удар был такой силы, что мужчина скончался на
месте, а детали фуры были разбросаны в радиусе 10 метров. Пассажиры и машинист
электропоезда "Зелена Гура – Гожув Великопольский" в аварии не
пострадали. Механические повреждения были только у электрички. Причины и
обстоятельства, которые привели к трагедии, сейчас устанавливает полиция.
На данный
момент неизвестно, что подвигло
украинца заехать на железнодорожный переезд на грузовой машине с прицепом.
В тоже время пользователи Сети, которые хорошо знают
эту местность, пишут, что переезд хоть и был нерегулируемым, но имеет хорошую
видимость. Почему водитель грузовика не заметил стремительно приближающийся
поезд, ответить на данный момент сложно.
Отметим, только недавно на западе Польши 21-летний украинец на легковом автомобиле протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил.
Напомним, 21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны. 37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке.
Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии.
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