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В Польше умер украинец после "усмирения" полицейскими

Известно, что украинцу было 25 лет

18 августа 2021, 18:15
Автор:

Козлова Альбіна

В Польше умер украинец после "усмирения" полицейскими

Украинец умер в вытрезвителе, фото Agencja Gazeta

В соседней Польше умер украинец, которого нашли спящим в автобусе. Об этом сообщает польская газета Gazeta Wroclawska.

Во Вроцлаве 30 июля полицейские выехали на вызов о нетрезвом мужчине в автобусе. Пьяного украинца пытались вывести из автобуса, но он всячески сопротивлялся. Мужчине надели наручники и доставили его в вытрезвитель. Алкотестер показал, что его крови было 1,5 промилле алкоголя.

Когда в вытрезвителе с украинца сняли наручники, он начал агрессивно отбиваться от полицейских и пытался вырваться. Сообщается, что одного из полицейских он ударил, другого укусил.

Польские полицейские вызвали подмогу. Через такое поведение украинца, четверо полицейских связали его ремнями и оставили в одной из комнат, чтобы тот успокоился.

Однако после "успокоения" парень начал задыхаться и синеть, а впоследствии и умер. Предоставляли ли ему медицинскую помощь неизвестно. Известно, что украинцу было 25 лет.

Польское издание только сообщило, что начато уголовное производство по факту смерти украинца. В рамках производства назначена судебно-медицинская экспертиза и другие. Причину смерти парня устанавливают. Прокуроры районной прокуратуры в Свиднице проводят расследование по делу.

"Мы расследуем, или смерть произошла из-за вмешательства полиции или превышено служебные полномочия. Мы уже заказали дополнительные токсикологические и гистопатологические тесты, на результаты которых нам придется подождать несколько недель", — подчеркнул прокурор Томаш Орепук, представитель районной прокуратуры в городе Свидница.
Как сообщал портал "Комментарии", украинцы обеспокоены возможной монополизацией рынка трудоустройства в Польше.



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Источник: https://gazetawroclawska.pl/smierc-we-wroclawskiej-izbie-wytrzezwien-badamy-czy-do-zgonu-nie-doszlo-w-zwiazku-z-interwencja-policji/ar/c1-15760610
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