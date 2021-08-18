В Польше умер украинец после "усмирения" полицейскими

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Козлова Альбіна
Украинец умер в вытрезвителе, фото Agencja Gazeta
В соседней Польше умер украинец, которого нашли спящим в автобусе. Об этом сообщает польская газета Gazeta Wroclawska.
Во Вроцлаве 30 июля полицейские выехали на вызов о нетрезвом мужчине в автобусе. Пьяного украинца пытались вывести из автобуса, но он всячески сопротивлялся. Мужчине надели наручники и доставили его в вытрезвитель. Алкотестер показал, что его крови было 1,5 промилле алкоголя.
Когда в вытрезвителе с украинца сняли наручники, он начал агрессивно отбиваться от полицейских и пытался вырваться. Сообщается, что одного из полицейских он ударил, другого укусил.
Польские полицейские вызвали подмогу. Через такое поведение украинца, четверо полицейских связали его ремнями и оставили в одной из комнат, чтобы тот успокоился.
Однако после "успокоения" парень начал задыхаться и синеть, а впоследствии и умер. Предоставляли ли ему медицинскую помощь неизвестно. Известно, что украинцу было 25 лет.Польское издание только сообщило, что начато уголовное производство по факту смерти украинца. В рамках производства назначена судебно-медицинская экспертиза и другие. Причину смерти парня устанавливают. Прокуроры районной прокуратуры в Свиднице проводят расследование по делу.
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