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В Польше во время ДТП разбили редкую Ferrari (ФОТО)

От Ferrari не осталось живого места

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории соседней Польши на скоростной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое принесло владельцу элитной Ferrari 488 ощутимый ущерб. Об этом сообщает Auto-swiat.

В Польше во время ДТП разбили редкую Ferrari (ФОТО)

От машины осталась куча металлолома (фото: facebook.com/waszemedia)

Элитное Ferrari 488 хардкорной модификации Pista оказалось полностью уничтожено в результате автотрощи на трассе S10. Это неприятное происшествие имело место рядом с польским городом Выжиск, расположенным на северо-западе страны.

Как сообщили местные СМИ, водитель скоростного авто в какой-то момент потерял ощущение контроля, управляя собственным суперкаром. Автомобиль на огромной скорости влетел в металлический барьер автострады и буквально протаранил его насквозь. Затем он вылетел в кювет.

На опубликованных фото заметно, что Ferrari была настолько низкой, что прошла под отбойником. Но в результате удара разбился передок с карбоновым капотом, уничтожены лобовое и заднее стекло, еще помяло крышу суперкара. Представители экстренных служб оперативно прибыли на вызов, но водитель в этом ДТП не пострадал.

Возможная причина аварии это, вероятно, погода: покрытие на этом участке автомагистрали было скользким, а скорость авто – высокая, и колеса потеряли сцепление. Поэтому после аварии элитный суперкар итальянского производства таки отправят в металлолом.

Важно, что Pista является экстремальной модификацией 488 GTB. Авто оснащено 3,9-литровым "твин-турбо" V8, имеющим 720 лошадиных сил. Капот, бамперная группа, спойлер и элементы интерьера сделаны из карбона, именно по этой причине вес суперкара на 91 килограмм меньше, чем GTB. Стоит такой автомобиль более 300 тысяч долларов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Дубае украинский айтишник разбил Ferrari за 1,2 млн долларов.


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Источник: https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/wypadek-ferrari-na-s10-auto-zostalo-powaznie-uszkodzone/q92bysx
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