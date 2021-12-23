logo

BTC/USD

50784.53

ETH/USD

4108.01

LTC/USD

163.44

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Польше вводят обязательную вакцинацию: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше вводят обязательную вакцинацию: подробности

Правительство Польши хочет ввести обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения

23 декабря 2021, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Польша планирует ввести обязательную прививку от коронавируса для польских медицинских работников уже с 1 марта этого года. Об этом информирует медиа RMF24, обнародовав одно из распоряжений польского ведомства по здравоохранению.

В Польше вводят обязательную вакцинацию: подробности

Вакцинация в Польше (фото из открытых источников)

В этом документе указано, что все медицинские работники, фармацевты и студенты медицинских учебных заведений должны получить двукратную прививку от коронавирусной болезни. Все, кто получил полный курс прививки, должны получить бустерную дозу.

Представители ведомства комментируют столь непопулярное решение. Они утверждают, что во время эпидемии такие меры предосторожности по этому перечню медработников оправданы, потому что они контактируют с инфицированными людьми и могут подвергаться риску инфицирования вирусом.

Глава польского Минздрава Адам Недзельский на этот счет отметил, что он противник такой ситуации, когда не вакцинированные медики принимали пациентов, инфицированных коронавирусной болезнью.

Вместе с тем на период новогодне-рождественских праздников в нашей стране из-за риска коронавируса, в частности, нового штамма Омикрон, усиливать карантинные меры не будут. В силе будут уже предусмотрены ограничения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше подтвердили первый случай штамма "Омикрон". Штамм "омикрон" польские медики обнаружили у 30-летней гражданки Лесото в польском городе Катовице. Также чиновники добавили, что санитарная инспекция принимает все необходимые меры в связи с появлением этого штамма вируса в стране. 15 декабря о первом случае заражения штаммом "омикрон" заявила Литва, став 26-й страной Европейского Союза, где известно о случаях этого варианта коронавируса.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!