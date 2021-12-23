В Польше вводят обязательную вакцинацию: подробности

Польша планирует ввести обязательную прививку от коронавируса для польских медицинских работников уже с 1 марта этого года. Об этом информирует медиа RMF24, обнародовав одно из распоряжений польского ведомства по здравоохранению.

Вакцинация в Польше (фото из открытых источников)

В этом документе указано, что все медицинские работники, фармацевты и студенты медицинских учебных заведений должны получить двукратную прививку от коронавирусной болезни. Все, кто получил полный курс прививки, должны получить бустерную дозу.

Представители ведомства комментируют столь непопулярное решение. Они утверждают, что во время эпидемии такие меры предосторожности по этому перечню медработников оправданы, потому что они контактируют с инфицированными людьми и могут подвергаться риску инфицирования вирусом.

Глава польского Минздрава Адам Недзельский на этот счет отметил, что он противник такой ситуации, когда не вакцинированные медики принимали пациентов, инфицированных коронавирусной болезнью.

Вместе с тем на период новогодне-рождественских праздников в нашей стране из-за риска коронавируса, в частности, нового штамма Омикрон, усиливать карантинные меры не будут. В силе будут уже предусмотрены ограничения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше подтвердили первый случай штамма "Омикрон". Штамм "омикрон" польские медики обнаружили у 30-летней гражданки Лесото в польском городе Катовице. Также чиновники добавили, что санитарная инспекция принимает все необходимые меры в связи с появлением этого штамма вируса в стране. 15 декабря о первом случае заражения штаммом "омикрон" заявила Литва, став 26-й страной Европейского Союза, где известно о случаях этого варианта коронавируса.

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