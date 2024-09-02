В Португалии заявили, что мир уже никогда не будет таким, как раньше: что ждет Европу

Европейские политические системы переживают "глубокий кризис", и для стран Европы наступает новый исторический этап, который сильно отличается от предыдущего. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Euractiv, цитируя португальского президента Ребелу де Соуза.

Португальский президент Ребелу де Соуза. Фото: из открытых источников

Португальский лидер отметил, Европа находится в конце одного исторического цикла и начале другого. Европейские страны находятся в моменте, когда мир меняется, имея ввиду будущие президентские выборы в США.

"Он [мир] не будет таким же после изменений в Китае. Он не будет таким же в позиционировании РФ или новых государств в Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии, он не будет таким же", – выразил уверенность Ребелу де Соуза.

Президент выразил уверенность, что в условиях неопределенности возникает больше конфликтов, поэтому важно бороться за мир не только в Европе, но и в других регионах.

Он также отметил, что европейские политические системы были созданы в другое время и сейчас продолжают функционировать по инерции. Они не успевают за современными вызовами. Старая политическая система исчерпала свой ресурс, и это является серьезной проблемой для Европы, отметил португальский президент.

Ребелу де Соуза также предупредил, что европейские страны теряют влияние и не могут сохранить лидерство по решению ряда вопросов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Административный суд в Лиссабоне постановил, что местная мэрия должна заплатить более миллиона евро за предоставление для Кремля имен организаторов митингов, организованных в столичной агломерации против политики российского диктатора Владимира Путина.



