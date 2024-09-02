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В Португалии заявили, что мир уже никогда не будет таким, как раньше: что ждет Европу

Президент Португалии заявил, что Европа в конце исторического цикла

сегодня, 16:40 comments1298
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Кравцев Сергей

Европейские политические системы переживают "глубокий кризис", и для стран Европы наступает новый исторический этап, который сильно отличается от предыдущего. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Euractiv, цитируя португальского президента Ребелу де Соуза.

В Португалии заявили, что мир уже никогда не будет таким, как раньше: что ждет Европу

Португальский президент Ребелу де Соуза. Фото: из открытых источников

Португальский лидер отметил, Европа находится в конце одного исторического цикла и начале другого. Европейские страны находятся в моменте, когда мир меняется, имея ввиду будущие президентские выборы в США.

"Он [мир] не будет таким же после изменений в Китае. Он не будет таким же в позиционировании РФ или новых государств в Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии, он не будет таким же", – выразил уверенность Ребелу де Соуза.

Президент выразил уверенность, что в условиях неопределенности возникает больше конфликтов, поэтому важно бороться за мир не только в Европе, но и в других регионах.

Он также отметил, что европейские политические системы были созданы в другое время и сейчас продолжают функционировать по инерции. Они не успевают за современными вызовами. Старая политическая система  исчерпала свой ресурс, и это является серьезной проблемой для Европы, отметил португальский президент.

Ребелу де Соуза также предупредил, что европейские страны теряют влияние и не могут сохранить лидерство по решению ряда вопросов.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-president-warns-of-deep-political-crisis-in-europe/
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