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Главная Новости Мир Европа В Праге открылась фотовыставка об Украине: какие фотографии покажут европейцам
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В Праге открылась фотовыставка об Украине: какие фотографии покажут европейцам

Эпиграф экспозиции - это слова Григория Сковороды "Что есть свобода?"

сегодня, 09:40
Автор:

Козлова Альбіна

В Праге открылась фотовыставка об Украине: какие фотографии покажут европейцам

В Праге открылась выставка об Украине, фото Twitter посольства Украины в Чехии

Несколько ярких стендов с фотографиями разместили в сердце Праги 14 августа. Там они будут находиться для просмотра до 30 августа. Фотовыставку посвящено юбилейной годовщине независимости Украины, она называется "Украина — 30 лет свободы". Об этом сообщает "Укринформ".

По данным посольства Украины в Чехии, в экспозиции все фотографии исторические, они имеют вес для каждого украинца и показывают как наш народ боролся на протяжении 30 лет и продолжает бороться за свою независимость и нерушимость границ.

Среди фотографий на выставке и снимки из зоны ведения боевых действий, и с оккупированных территорий, снимки событий 2014-го года, Революции Достоинства, снимки армии, побед спортсменов и украинских певиц на "Евровидении", фотографии становления и провозглашения независимости Украины в 1991 году и многие другие. На фотографиях есть и памятники Украины, и достижения государственного уровня, а также часть снимков посвящена отношениях Украины с Чехией, выдающимся украинцам, живущим в этой стране.

Эпиграф экспозиции — слова Григория Сковороды "Что есть свобода?" Выставку открывали посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и писатель и бывший заключенный оккупантов Станислав Асеев.

По словам посла, фотовыставку задумали как подарок для украинцев в Чехии и чешских друзей Украины по поводу национального праздника, а также для того, чтобы чехи увидели как все происходило на самом деле в нашей стране. На выставке в Праге выставлены работы более 30 фотографов из Украины и Чехии, среди фотографий немало документальных снимков, фотографий из частных архивов, работ фотографов, снимков из фотобанка.

В Праге открылась фотовыставка об Украине: какие фотографии покажут европейцам - фото 2
В Праге открылась фотовыставка об Украине: какие фотографии покажут европейцам - фото 3
В Праге открылась фотовыставка об Украине: какие фотографии покажут европейцам - фото 4

Как сообщал портал "Комментарии", Прага отказалась от новогодних салютов.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3297878-u-centri-pragi-vidkrili-fotovistavku-ukraina-30-rokiv-svobodi.html
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