В правительстве Литвы объяснили, как связаны российская вакцина "Спутник V" и война на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что наверняка откажутся от приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Поддерживая ранее похожие высказывания премьер-министра страны Ингриды Шимоните, подобное заявление сделал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Вакцину "Спутник V" в Литве не собираются использовать. Фото из открытых источников

Для отказа от "Спутника V" в литовском правительстве достаточно причин. Во-первых, российский продукт все еще не прошел большинства необходимых исследований, во-вторых, вакцина не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств. Также на вопрос покупки вакцины в Российской Федерации влияют и геополитические взгляды представителей литовской власти.

"Вакцину государство покупает на деньги налогоплательщиков у стран, ценности которых близки нам, — пояснил министр Ландсбергис. — Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет приобретать амуницию, для, к примеру, использования на территории Восточной Украине".

По мнению представителей правительства Литвы, для вакцинации граждан вполне будет достаточно закупленных на Западе препаратов против коронавируса. Мол, и эффективность у них больше, и поставок обещают достаточно.

В российских СМИ уже появилась ярая критика подобных высказываний. Так, в некоторых медиа предполагают, что с подобным "политическим" отношением к вопросу вакцинации Литва попросту может остаться "на обочине" спасения от коронавируса, в отличии от других стран.

К слову, напомним, что в Украине указом Кабмина запретили регистрацию и использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какова вероятность того, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется вовремя.

Также на портале можно узнать, кого из чиновников Минздрава НАБУ обвиняет в махинациях с закупкой вакцин в пользу конкретных компаний.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!