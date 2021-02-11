В правительстве Литвы объяснили, как связаны российская вакцина "Спутник V" и война на Донбассе

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Вечканова Елена
В Министерстве
иностранных дел Литвы сообщили, что наверняка откажутся от приобретения
российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Поддерживая ранее похожие высказывания премьер-министра страны Ингриды
Шимоните, подобное заявление сделал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Вакцину "Спутник V" в Литве не собираются использовать. Фото из открытых источников
Для отказа от "Спутника
V" в литовском правительстве достаточно причин. Во-первых,
российский продукт все еще не прошел большинства необходимых исследований,
во-вторых, вакцина не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных
средств. Также на вопрос покупки вакцины в Российской Федерации влияют и
геополитические взгляды представителей литовской власти.
"Вакцину государство покупает на деньги налогоплательщиков у стран, ценности которых близки нам, — пояснил министр Ландсбергис. — Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет приобретать амуницию, для, к примеру, использования на территории Восточной Украине".
По мнению
представителей правительства Литвы, для вакцинации граждан вполне будет достаточно
закупленных на Западе препаратов против коронавируса. Мол, и эффективность у них
больше, и поставок обещают достаточно.
В российских СМИ
уже появилась ярая критика подобных высказываний. Так, в некоторых медиа
предполагают, что с подобным "политическим" отношением к вопросу вакцинации
Литва попросту может остаться "на обочине" спасения от коронавируса, в отличии
от других стран.
К слову,
напомним, что в Украине указом Кабмина запретили регистрацию и использование
российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, какова вероятность того, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется вовремя.
Также на портале можно узнать, кого из чиновников Минздрава НАБУ обвиняет в махинациях с закупкой вакцин в пользу конкретных компаний.
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