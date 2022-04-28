В Приднестровье появился приказ оккупационных властей усилить армию

В непризнанной так называемой "Приднестровской молдавской республике" собираются начать мобилизацию мужчин в армию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



фото Новости Приднестровья

Еще 21 апреля, до "терактов" на территории ПМР местные администрации получили письмо от оккупационного режима "Министерства обороны ПМР". В документах указано, что следует провести призывы мужчин на "специальные сборы" в возрасте до 55 лет с целью "обеспечения 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечения занятостью трудоспособного населения республики".

В письме указано, что призывников будут снабжать средствами и питанием. Предварительно сумма выплат призывникам составит от 2800 "рублей ПМР". Продолжительность "собрания миротворцев" указана как 90 дней. Разведка получила данные, что мобилизация мужчин в регионе, оккупированном россией, будет принудительной, как в квазиобразованиях "ЛДНР".

Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Резников рассказал детали встречи министров обороны 40 стран Европы, НАТО, Персидского залива, Африки, Азии, Тихоокеанского региона в Рамштайне. По его словам, было три ключевых момента обсуждения ситуации безопасности в мире. Это встреча действительно историческое событие и свидетельствует о формировании антипутинской коалиции в мире.

Также мы писали, что Лукашенко ведет переговоры с Западом и пытается улучшить свое положение. Западные страны получили предложения и требования от Беларуси и продолжаются неофициальные консультации. Продолжается поиск точек соприкосновения между самопровозглашенным Лукашенко и западными странами. Похоже, что белорус не желает быть заложником Путина и воевать с Украиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!