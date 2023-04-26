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В Российском культурном центре произошел большой пожар (ВИДЕО)

На Кипре загорелось здание русского культурного центра.

26 апреля 2023, 18:10
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Автор:

Slava Kot








В Российском культурном центре произошел большой пожар (ВИДЕО)

Пожар в российском культурном центре. Фото из открытых источников

26 апреля зафиксировали масштабный пожар в российском центре науки и культуры, который находится в столице Кипра Никосии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Cyprus Mail.


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Очевидцы в 13:45 сообщили о громком взрыве, а затем заметили пожар, охвативший Российский культурный центр. После получения вызова на место инцидента приехали семь пожарных машин для борьбы с огнем.

"Пожар внутри и снаружи здания. Пожарные пытаются потушить пламя, проводятся расследования, чтобы проверить, есть ли люди в здании", — сказал спикер пожарной службы Андреас Кеттис.

Вскоре огонь удалось ликвидировать, а пожарные ищут место начала пожара. В то же время, полиция проводит опрос людей в этом регионе. На место пожара прибыл российский посол. Кроме пожара в здании кипрских служб сообщили о повреждении нескольких электрокабелей.

Посмотреть видео с пожаром в русском культурном центре можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне стреляют друг в друга на временно оккупированной территории Украины. Российские наемники из группы "Вагнера" устроили сражение, а затем перестрелку с солдатами регулярных войск Российской Федерации. Генштаб считает, что конфликт между разными группировками российских сил произошел из-за неудач Кремля в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о катастрофе, ставшей концом Советского Союза. Авария на ЧАЭС ускорила распад СССР, ведь ликвидация и сокрытие крушения ударили по экономике Советского Союза и активизировали политические движения.



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Источник: https://cyprus-mail.com/2023/04/26/large-fire-at-russian-cultural-centre/
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