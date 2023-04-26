В Российском культурном центре произошел большой пожар (ВИДЕО)



















Пожар в российском культурном центре. Фото из открытых источников

26 апреля зафиксировали масштабный пожар в российском центре науки и культуры, который находится в столице Кипра Никосии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Cyprus Mail.



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Очевидцы в 13:45 сообщили о громком взрыве, а затем заметили пожар, охвативший Российский культурный центр. После получения вызова на место инцидента приехали семь пожарных машин для борьбы с огнем.

"Пожар внутри и снаружи здания. Пожарные пытаются потушить пламя, проводятся расследования, чтобы проверить, есть ли люди в здании", — сказал спикер пожарной службы Андреас Кеттис.

Вскоре огонь удалось ликвидировать, а пожарные ищут место начала пожара. В то же время, полиция проводит опрос людей в этом регионе. На место пожара прибыл российский посол. Кроме пожара в здании кипрских служб сообщили о повреждении нескольких электрокабелей.

Посмотреть видео с пожаром в русском культурном центре можно ниже:

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