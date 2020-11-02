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Главная Новости Мир Европа В Роттердаме хвосты китов спасли поезд от крушения
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В Роттердаме хвосты китов спасли поезд от крушения

Скульптура «Хвосты китов» установленна под Роттердамом в 2002 году

сегодня, 15:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Курьезная авария поездного состава произошла в ночь на 2 ноября. Известно, что поезд состава метро в близлежащем от Роттердама городе – Спейкенисс – застрял на высоте в 10 метров над землей. В какой-то момент машинист не справился с управлением  транспортного средства, железнодорожный состав сошел с рельсов и вылетел за оградительный парапет. Спасли от падения поезд "Хвосты китов", скульптура, установленная 18 лет назад.

В Роттердаме хвосты китов спасли поезд от крушения

Сообщается, что в этой аварии посчастливилось обойтись без жертв только потому что поезд следовал рано утром до открытия метрополитена. Машинист тоже не пострадал. Видео парящего над землей состава можно увидеть здесь.

Теперь спасатели и технический персонал метрополитена проводят операцию по безопасному извлечению железнодорожного состава из западни и возвращению его на линию работы.

Напомним, в США произошло масштабное крушение поезда с нефтепродуктами. Известно, что поезд сошел с рельсов в штате Техас. Состав насчитывал 25 вагонов, содержащих продукты нефтепереработки.

В результате аварии округ Оранж обесточен. По информации местных СМИ, правоохранители оцепили территорию крушения, создав запретную зону протяженностью в одну милю. Из-за опасности возгорания пролитых нефтепродуктов организована эвакуация местного населения в количестве приблизительно 600 человек.


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Источник: https://www.ad.nl/rotterdam/metro-knalt-door-stootblok-en-wordt-gered-door-walvisstaart-bestuurder-aangehouden~aeafdd92/?referrer=https://sputnik.by/
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