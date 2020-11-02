В Роттердаме хвосты китов спасли поезд от крушения

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Дмитрий Симоненко
Курьезная
авария поездного состава произошла в ночь на 2 ноября. Известно, что поезд
состава метро в близлежащем от Роттердама городе – Спейкенисс – застрял на
высоте в 10 метров над землей. В какой-то момент машинист не справился с
управлением транспортного средства, железнодорожный состав сошел с рельсов и вылетел за оградительный парапет. Спасли от падения поезд "Хвосты китов",
скульптура, установленная 18 лет назад.
Сообщается, что в этой аварии посчастливилось обойтись без жертв только потому что поезд следовал рано утром до открытия метрополитена. Машинист тоже не пострадал. Видео парящего над землей состава можно увидеть здесь.
Теперь спасатели и технический персонал метрополитена проводят операцию по безопасному извлечению железнодорожного состава из западни и возвращению его на линию работы.
Напомним, в США произошло масштабное крушение поезда с нефтепродуктами. Известно, что поезд сошел с рельсов в штате Техас. Состав насчитывал 25 вагонов, содержащих продукты нефтепереработки.
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