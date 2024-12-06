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В Румынии аннулированы результаты первого тура выборов: при чем здесь РФ

Конституционный суд Румынии отметил победу кандидата в президенты, который выступает против помощи Украине

6 декабря 2024, 15:53
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Кравцев Сергей

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает rfi.

В Румынии аннулированы результаты первого тура выборов: при чем здесь РФ

Келин Джорджеску. Фото: из открытых источников

Отмечается, что такое решение было принято после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.

"Суд отменяет на основании пункта f статьи 146 Конституции весь избирательный процесс, касающийся выборов президента Румынии", — отметили в суде.

Отмечается, что правительство назначит новую дату выборов, а избирательный процесс восстановят в полном объеме. В своем заявлении суд заявил, что процедуры свободных выборов не были соблюдены.

Известно, что в запросах приводились рассекреченные документы, по которым кампания пророссийского кандидата Келина Георгеску стала результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии отложил принятие решения о признании результатов выборов президента страны. Как стало известно, кандидат от консерваторов Кристиан Терхес обратился в суд с просьбой аннулировать результаты голосования.

Интересно, что ранее Кэлин Джорджеску заявил, что в случае своего избрания запретит продолжение экспорта украинского зерна через свою страну и дальнейшую военную помощь Украине. Он также критиковал НАТО и призывал к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — неожиданная победа Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии в первом туре стала настоящей сенсацией. Малоизвестный ультраправый политик, активно используя TikTok, сумел обойти опытных политиков и завоевать расположение румынского электората. Его кампания, построенная на популистских лозунгах, антизападных настроениях и манипуляциях, оказалась очень эффективной.




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