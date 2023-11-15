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В Румынии изменились симпатии к Украине и России: результаты

Опрос среди граждан Румынии показал, что отношение к Украине стало более положительным, а к России оно значительно снизилось.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Румыны стали более позитивно относиться к Украине за последние 10 лет, а Россия оказалась на последнем месте и уменьшила свои позиции более чем вдвое. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Digi24.

В Румынии изменились симпатии к Украине и России: результаты

Румыны к Украине относятся более положительно, чем к России. Фото из открытых источников

Компания INSCOP провела опрос об отношении жителей Румынии к другим странам и сравнила эти результаты с ответами, полученными 10 лет назад. Согласно результатам исследования INSCOP положительное отношение к Украине у румын находится на уровне 43,3%, что на 1,5% больше, чем в 2013 году.


Среди стран, к которым румыны испытывают наибольшую симпатию, оказались Испания – 82,8% и Италия – 81,4%. За ними следует Германия — 77,6%. Франция и Великобритания набрали одинаковый результат одобрения румын — 75,4%. Большинство жителей Румынии также положительно относятся к соседней Молдове – 69,2% и США – 67,5%.

Одни из самых плохих показателей положительного восприятия в Румынии получили Китай и Россия. Китай в 2013 году получил одобрение 56,5% румын, а по состоянию на 2023 год этот показатель упал до 36,3%. Однако самое плохое восприятие у жителей Румынии к России – 18,3% положительно относится к этой азиатской стране. Этот показатель вдвое меньше результатов 2013 года, тогда 36,8% румын благосклонно относились к Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в стране НАТО впервые прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки России.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, которые показали, поддерживают ли украинцы введение множественного гражданства в Украине.



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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/simpatia-romanilor-fata-de-rusia-s-a-injumatatit-fata-de-acum-10-ani-ce-tari-ne-plac-cel-mai-mult-sondaj-inscop-2579991
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