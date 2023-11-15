В Румынии изменились симпатии к Украине и России: результаты

Румыны стали более позитивно относиться к Украине за последние 10 лет, а Россия оказалась на последнем месте и уменьшила свои позиции более чем вдвое. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Digi24.



Румыны к Украине относятся более положительно, чем к России. Фото из открытых источников

Компания INSCOP провела опрос об отношении жителей Румынии к другим странам и сравнила эти результаты с ответами, полученными 10 лет назад. Согласно результатам исследования INSCOP положительное отношение к Украине у румын находится на уровне 43,3%, что на 1,5% больше, чем в 2013 году.

Среди стран, к которым румыны испытывают наибольшую симпатию, оказались Испания – 82,8% и Италия – 81,4%. За ними следует Германия — 77,6%. Франция и Великобритания набрали одинаковый результат одобрения румын — 75,4%. Большинство жителей Румынии также положительно относятся к соседней Молдове – 69,2% и США – 67,5%.

Одни из самых плохих показателей положительного восприятия в Румынии получили Китай и Россия. Китай в 2013 году получил одобрение 56,5% румын, а по состоянию на 2023 год этот показатель упал до 36,3%. Однако самое плохое восприятие у жителей Румынии к России – 18,3% положительно относится к этой азиатской стране. Этот показатель вдвое меньше результатов 2013 года, тогда 36,8% румын благосклонно относились к Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в стране НАТО впервые прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки России.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, которые показали, поддерживают ли украинцы введение множественного гражданства в Украине.