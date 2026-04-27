В Румынии накаляется обстановка: кто может прийти к власти

Социал-демократическая партия (PSD) Румынии, которая на прошлой неделе вышла из правительства, и ультраправая партия AUR заявили 27 апреля, что начали техническую подготовку для объявления вотума недоверия кабинету Илие Боложана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi 24.

О совместном решении с намерением свергнуть правительство объявили законодатели Мариан Нячу (PSD) и Петришор Пею (AUR).

"После ряда обсуждений было решено, что я и Петришор Пею займемся технической частью совместной резолюции о недоверии", – заявил Мариан Нячу, бывший вице-премьер в правительстве Боложана.

"Мы делаем совместный шаг по подготовке резолюции о недоверии, чтобы подать ее на обсуждение в мае", – добавил Петришор Пею.

Обе партии придерживаются совсем разной идеологии, но сейчас они решили составить совместный текст вотума, чтобы не рисковать подать два вотума, и чтобы оба не провалились.

Стоит отметить, правительство Румынии может быть отправлено в отставку из-за вотума недоверия, поддержанного большинством в парламенте. Нужный порог – 233 голоса депутатов и сенаторов. PSD и AUR вместе имеют ориентировочно 220 голосов: 156 в Палате депутатов и 64 в Сенате. Для успешного вотума недоверия нынешнему правительству им не хватает минимум 13 голосов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Румыния сделали важный шаг к созданию совместного производства дронов. Переговоры между сторонами перешли в практическую плоскость, а сам проект может стать частью масштабной программы перевооружения Европейского Союза. Речь идет не просто о сотрудничестве, а о формировании нового оборонного альянса в регионе.



