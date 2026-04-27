У Румунії загострюється ситуація: хто може прийти до влади

Кравцев Сергей
Соціал-демократична партія (PSD) Румунії, яка минулого тижня вийшла з уряду, та ультраправа партія AUR заявили 27 квітня, що розпочали технічну підготовку для оголошення вотуму недовіри кабінету Іллі Боложана. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Digi 24.
Румунія. Фото: із відкритих джерел
Про спільне рішення з наміром повалити уряд оголосили законодавці Маріан Нячу (PSD) та Петрішор Пею (AUR).
Обидві партії дотримуються зовсім різної ідеології, але зараз вони вирішили скласти спільний текст вотуму, щоб не ризикувати подати два вотуми і щоб обидва не провалилися.
Варто зазначити, що уряд Румунії може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, підтриманої більшістю в парламенті. Потрібний поріг – 233 голоси депутатів та сенаторів. PSD та AUR разом мають орієнтовно 220 голосів: 156 у Палаті депутатів та 64 у Сенаті. Для успішного вотуму недовіри нинішньому уряду їм не вистачає щонайменше 13 голосів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна та Румунія зробили важливий крок до створення спільного виробництва дронів. Переговори між сторонами перейшли до практичної площини, а сам проект може стати частиною масштабної програми переозброєння Європейського Союзу. Йдеться не просто про співпрацю, а про формування нового оборонного альянсу у регіоні.