У Румунії загострюється ситуація: хто може прийти до влади

Соціал-демократична партія (PSD) Румунії, яка минулого тижня вийшла з уряду, та ультраправа партія AUR заявили 27 квітня, що розпочали технічну підготовку для оголошення вотуму недовіри кабінету Іллі Боложана. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Digi 24.

Румунія. Фото: із відкритих джерел

Про спільне рішення з наміром повалити уряд оголосили законодавці Маріан Нячу (PSD) та Петрішор Пею (AUR).

"Після низки обговорень було вирішено, що я та Петрішор Пею займемося технічною частиною спільної резолюції про недовіру", — заявив Маріан Нячу, колишній віце-прем'єр в уряді Боложана.

"Ми робимо спільний крок щодо підготовки резолюції про недовіру, щоб подати її на обговорення у травні", – додав Петрішор Пею.

Обидві партії дотримуються зовсім різної ідеології, але зараз вони вирішили скласти спільний текст вотуму, щоб не ризикувати подати два вотуми і щоб обидва не провалилися.

Варто зазначити, що уряд Румунії може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, підтриманої більшістю в парламенті. Потрібний поріг – 233 голоси депутатів та сенаторів. PSD та AUR разом мають орієнтовно 220 голосів: 156 у Палаті депутатів та 64 у Сенаті. Для успішного вотуму недовіри нинішньому уряду їм не вистачає щонайменше 13 голосів.

