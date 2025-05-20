В Румынии пророссийский Симион дал громкое обещания: почему оно точно понравится Путину

Одиозный лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который признал поражение на президентских выборах, заверил, что останется на политической арене несмотря на поражение. Политик заявил, что он будет продолжать борьбу, отстаивая интересы, которые близки его единомышленникам.

Джордж Симион. Фото: из открытых источников

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Симион заявил, что продолжит свою деятельность, "не изменяя своим убеждениям, с честью, решимостью и энергией".

"Более пяти миллионов румын продемонстрировали, что они не продадутся, и они заслуживают каждой капли энергии, которую я вложил в эту борьбу за румынский народ", – сказал политик.

Симион призвал тех, кто его поддерживал, присоединиться к AUR.

"Это только битва, мы не проиграли войну", – добавил он.

Относительно подозрений в фальсификации выборов, Симион заявил, что существенных признаков этого нет, но заверил, что в случае жалоб от избирателей AUR примет необходимые меры для выяснения подозрений.

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