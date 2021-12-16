В Румынию прибыли истребители НАТО: стала известна причина

Два боевых самолета Альянса прилетели в румынский город Кимпия-Турзий. Они будут защищать часть воздушного пространства Черноморского региона. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В Румынию прибыли истребители НАТО (ac.nato.int)

Американские самолеты F-15 будут летать вместе с уже находящимися в Румынии итальянскими боевыми машинами Eurofighter. Итальянские истребители будут патрулировать в этой стране на оговоренный срок — 3 следующих месяца.

В Альянсе объяснили эти действия планируемым развертыванием, направленным на "обеспечение воздушного пространства союзников Альянса в Черноморском регионе".

Эти меры развертывания будут способствовать укреплению международных отношений и влиять на состояние улучшения оперативной совместимости между союзниками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Столтенберг рассказал, пойдет ли НАТО на компромисс с Россией по Украине. Североатлантический альянс не готов рассматривать с Россией компромиссы по членству Украины. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг отметил, что в НАТО не готовы рассматривать компромиссы по отказу Украины в ее праве двигаться к членству в альянсе. Генсек НАТО подчеркнул, что партнерство с НАТО важно не только для Украины, но и для стран-членов НАТО, где высоко оценивают Украину как надежного союзника. При этом Столтенберг пояснил, что существующее сегодня сотрудничество Украины и НАТО не представляет никакой угрозы для Москвы. В основном это сотрудничество касается оборонной сферы. Йенс Столтенберг добавил, что всем уже давно очевидно, кто занимает позицию агрессора. Это Россия. Москва сегодня является главным провокатором военных действий, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, оккупировала часть украинской территории.

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