В Сербии хотят национализировать российский НПЗ: парламент готовит решение

В Сербии власти готовятся принять бюджетные поправки, которые позволят фактически национализировать находящийся под санкциями российский нефтеперерабатывающий завод.

В Сербии готовятся национализировать российский завод. Фото: из открытых источников

Власти хотят перебрать контроль над компанией NIS — ключевым нефтеперерабатывающим активом страны, попавшим в январе под санкции Минфина США, сообщает Reuters.

По словам союзницы президента Александра Вучича Аны Брнабыч, парламент в ближайшее время приступит к рассмотрению инициатив, предложенных правящей партией SNP.

"Одна из поданных поправок будет предусматривать обстоятельство, что в определенный момент мы возьмем под контроль NIS", — подчеркнула Брнабич.

Ранее президент Вучич уже предостерег, что NIS будет вынужден прекратить работу через несколько дней, если Вашингтон не отменит санкций, что может поставить под угрозу поставки горючего в зимний период.

NIS фактически является монополистом на рынке переработки нефти в Сербии: компания обеспечивает большую часть потребностей страны в нефтепродуктах. Большая часть предприятия принадлежит российским структурам. В частности, Gazprom Neft контролирует 44,9% акций, еще 11,3% — в собственности "Газпрома". Сербское государство владеет только 29,9%.

NIS управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Панчеве недалеко от Белграда. Годовая мощность предприятия составляет 4,8 млн тонн.

Компания находилась под санкциями США с января 2025 года, однако позже Вашингтон согласился временно их приостановить — при условии, что Россия полностью избавится от своих долей в сербском нефтеперерабатывающем активе.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. По словам сербского лидера, Белград придерживается своей принципиальной политики, которая нравится гражданам Сербии. Также Вучич заявил, что Сербия не планирует, чтобы ее использовали другие страны для геополитической игры.