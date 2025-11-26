У Сербії хочуть націоналізувати російський НПЗ: парламент готує рішення

У Сербії влада готується ухвалити бюджетні поправки, які дадуть змогу фактично націоналізувати російський нафтопереробний завод, що перебуває під санкціями США.

У Сербії готуються націоналізувати російський завод. Фото: з відкритих джерел

Влада хоче перебрати контроль над компанією NIS — ключовим нафтопереробним активом країни, що у січні потрапив під санкції Мінфіну США, повідомляє Reuters.

За словами союзниці президента Александра Вучича Ани Брнабич, парламент найближчим часом почне розгляд ініціатив, запропонованих правлячою партією SNP.

"Одна з поправок, які будуть подані, передбачатиме обставину, що в певний момент ми візьмемо під контроль NIS", – наголосила Брнабич.

Раніше президент Вучич уже застерігав, що NIS буде змушений припинити роботу за кілька днів, якщо Вашингтон не скасує санкцій, що може поставити під загрозу постачання пального в зимовий період.

NIS фактично є монополістом на ринку переробки нафти в Сербії: компанія забезпечує більшість потреб країни у нафтопродуктах. Більша частка підприємства належить російським структурам. Зокрема, Gazprom Neft контролює 44,9% акцій, ще 11,3% — у власності "Газпрому". Сербська держава володіє лише 29,9%.

NIS управляє єдиним у країні нафтопереробним заводом у Панчеві неподалік Белграда. Річна потужність підприємства сягає 4,8 млн тонн.

Компанія перебувала під санкціями США з січня 2025 року, однак пізніше Вашингтон погодився тимчасово їх призупинити — за умови, що Росія повністю позбавиться своїх часток у сербському нафтопереробному активі.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не запроваджуватиме санкцій проти Росії. За словами сербського лідера Бєлград дотримується своєї принципової політики, яка подобається громадянам Сербії. Також Вучич заявив, що Сербія не планує, аби її використали інші країни для геополітичної гри.